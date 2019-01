Év sportolója: Suba Róbert parasportolót a belső igény hajtja előre

Szövetségi kapitány és versenyző. Hüttner Csaba (balról) és Suba Róbert a gálánkon. Fotó: Kuklis István

Az NKM Szeged parasportolója, Suba Róbert (38) nemcsak lapunk 49. gáláján érdemelte ki a szakág legjobbjának járó elismerést, a Magyar Kajak-kenu Szövetség is őt választotta meg a férfiak mezőnyében. Suba a portugáliai világbajnokságon KL1 200 méteren második, VL2 200 méteren pedig hatodik lett. Ehhez jött még egy ezüstérem a belgrádi Eb-n KL1-ben.– Sikeresnek könyveltem el 2018-at, mert volt fejlődés, és nálam ez a lényeg. Az elismerések, a díjak pedig a munka minőségét bizonyítják, és példát mutatnak a sorstársaimnak, a fiataloknak – nyilatkozta Suba. – Egy belső motor, olyan igény hajt, amely csak a fejlődést fogadja el. ha ez pici, akkor legyen pici. Ilyenkor azt kell éreznem, hogy jobb volt az egész év, mint az előző, és nem akadályozott sérülés, hosszabb kihagyás az edzésekben.A parasportoló két szakágban is kiválóan teljesít.– Érdekes, hogy az első nemzetközi érmemet kenuban szereztem, mostanában viszont kajakban vagyok eredményesebb. Mindkettőt egyszerre csinálom, és ilyenkor a kondizás, az úszás és az ergozás mellett a műszaki feladatok is főszerepet kapnak – mondta az NKM Szeged versenyzője.Ha téli időszak, akkor edzőtábor. Suba Róbertnek volt és lesz is lehetősége rá.– Jól sikerült a december közepén a Velencei-tónál megtartott első tábor az új komplexumban. A Maty-éri munkálatok miatt keresnünk kell az edzéshelyeket, a Tisza és a Maros ebből a szempontból szóba jöhet. Az idei prioritást pedig a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokság élvezi. Kvótát szeretnék szerezni mindkét szakágban, ehhez a vb-n az első hatban kell végezni. Kenuban van egy komoly riválisom Juhász Tamás személyében, ráadásul mivel olimpiai szám lett, a nemzetközi mezőny is megerősödhet – tette hozzá Suba Róbert.