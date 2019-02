Éva néni 77 évesen is mindennap evez - Bordányban köszöntötték a Magyar Ergométer-szövetség versenyének nyertesét

Kiss-Patik Péter, Bordány alpolgármestere köszöntötte a nyertest. Fotó: Karnok Csaba

– A lányom, Kati szólt, hogy játékra invitál a Magyar Ergométer-szövetség – kezdte a nyertes, az éppen 77. születésnapját ünneplő Kiss Sándorné Éva a beszélgetést. – Buszra ültünk, és eljöttünk Bordányba, ahol készítettünk egy fotót, majd pályáztunk. Nagyon örülök annak, hogy én lettem a nyertes. Evezős famíliából származom, édesapám, Soós István élesztette újjá a II. világháború után Szegeden az evezőséletet. Magam is sportoltam, vezérevezős voltam a négyesben és a nyolcasban.Éva néni most is felpattant az ergométerre, miközben fotók készültek róla, mesélt a régi szép időkről, arról, hogy a gyermekklinika alatt, a Tisza-parton volt az ötvenes években a központjuk, mindenki Soós cirkusznak emlegette a helyet a városban. Kiderült, hogy itt volt a gyülekező, innen indult mindenki edzeni.– Olyan jó hatással volt rám a kis bordányi kiruccanás, hogy vettem otthonra egy ergométert, így mindennap edzem vele. Ma lettem két hetes, azaz 77 éves, így különösen szép ajándékot kaptam.Kiss-Patik Péter, Bordány alpolgármestere adta a virágcsokrot és polarórát Éva néninek.Több Csongrád megyei településre – Üllés, Zsombó, Derekegyház, Pusztaszer, Ópusztaszer, Baks, Balástya – kerültek ergométerek, ez köszönhető a szövetség EFOP projektjének.