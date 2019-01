Extrák itt és ott is

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat szuperliga, rájátszás, felsőház (1–6. helyért), 1. forduló:

Szegedi TE-SalgÓzd 7:1 (3595:3327).

A párok: J. Csalics–Váradi Á. (Adamecz G.) 1:0 (4:0, 622:528), Danóczy R.–Molnár Gy. 1:0 (2,5:1,5, 607:573), Ács T.–Stréer T. 0:1 (0:4, 540:610), Loncsárevity A.–Horváth A. 1:0 (3:1, 595:553), Márton J.–Balázs P. 1:0 (2:2, 569:549), Kiss N.–Frink Sz. 1:0 (4:0, 662:514).



Szél Tibor, Brancsek János, Karsai László. E három játékos különböző okok miatt nem lépett pályára a férfi tekecsapat szuperliga felsőházi rájátszásának első fordulójában a Szegedi TE együttesében. A SalgÓzd elleni mérkőzésen így azok kaptak lehetőséget, akik eddig kevesebbet, hellyel-közzel éltek is vele.



Az első párban a rutinos Danóczy Richárd, Jovan Csalics páros egyaránt 600 fa fölötti eredménnyel zárt, így már ekkor magabiztos volt a hazai előny (2:0, 128 fa) az újszegedi teke- és bowlingcentrumban. A második sorban egyetlen hibapont becsúszott szegedi részről, de tegyük hozzá, hogy ekkor láthattuk a legjobb vendég egyéni teljesítményt, hiszen Ács Tamás ellenfele, Stréer Tamás is 600 fa fölé jutott. Viszont Loncsárevity Adrián nyert, így 3:1 volt a szegedieknek.



Az utolsó párokban jött a nap legjobbja, Kiss Norbert, aki 662 fával nagyszerű egyéni eredményt produkált, ráadásul háromszor is 170 fa feletti szettet zárt. És mivel Márton János is győzött, így a Szegedi TE 7:1-re megnyerte a mérkőzést.



A Tisza-parti alakulat szombaton 13 órától a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a Zalaegerszeget fogadja az újszegedi teke- és bowlingcentrumban – erről a napról a szolnoki bajnokit elhalasztják.