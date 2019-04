Ez igen, lányok! - ötméteresekkel nyert a Szeged SZTE az Eger ellen

Végig magabiztosan játszva ért el bravúros győzelmet a Szeged. Fotó: Frank Yvette

Női vízilabda OB I, rájátszás az 5–8. helyért, 2. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportuszoda, 50 néző. Vezette: Berki, Pásztor.TRIFÁN – ÁRKOSY 3, Lengyel A. 1, Rácz 2, Damnjanovics, LENGYEL D. 6, Tóth P.Botka 2, Ádám.Varga Tamás.Horváth – Katona 1, Ráski 1, Tóth Cs. 1, Bódi 1, MCHUNU 4, Szilágyi Sz. 2.Rompos 2, Molnár, Pulyblank, Szűcs 1.Biros Péter.5/1, ill. 7/4.2/1, ill. 2/1.Tóth P.1–1.Az eredeti terv szerint tiszta lappal, 0–0-ról indult volna a szerdai vihar miatt idő előtt lefújt, az újszegedi sportuszodában péntek délben pótolt bajnoki, de a versenyszabályzat ezt nem tette lehetővé, így 2–3-ról folytatódott a meccs, amikor 44 másodperc volt az első negyedből.Már a csonka játékrész alatt látszott, hogy a szegediek a bravúrra hajtanak, lelkes védekezéssel és pár remek egyéni megoldással fordítottak is. A vendégek háromszoros olimpiai bajnok trénere, Biros Péter feszült volt egy szegedi időkérésnél, hiszen már a háromgólos előnyért támadhattak a Tisza-partiak. Meg is lett volna erre a lehetőség, de egy kihagyott ötméteres, majd egy egri emberelőny gólja után 6-3 helyett 5-4 lett az állás – itt már a kétszeres olimpiai bajnok edző, Varga Tamás volt feszült.Így fordultunk a harmadik negyedre, amely nem mindennapi jelenetet hozott: Lengyel Dominika szinte a sarokból indulva zavartalanul beúszott a labdával, majd a ziccert értékesítette is, ezzel 7–4 lett ide. A jóval esélyesebb Eger ekkor határozottabban kezdett játszani, egyenlítés lett a vége. Ezután a szerencse és egy bravúr volt velünk: Lengyel Dominika egy blokkon megpattanó, az egri kapust megtréfáló lövéssel újra előnyt szerzett a Szegednek, majd a túloldalon Trifán Dóra büntetőt védett.Az utolsó negyedben tehát minden esély megvolt a bravúrra, ezért sajnáltuk az első szegedi akció kihagyott ziccerét. Lengyel Dominika később egy erős lövéssel már az ötödik találatát szerezte, majd egy gyönyörű ejtéssel Árkosy 10–7-re alakította az állást.A szentesi nevelésű Tóth Csenge szépített, majd egy egri ötméteressel 39 másodperccel a vége előtt 10–9 lett. Nem tudta megtartani a labdát a Szeged, és 10 másodperccel a vége előtt gólt kapott, így jöhetett az ötméterespárbaj.Az első körben mindkét kapus védett, majd egy szegedi lövés maradt ki, végül Trifán hárított az utolsó lövésnél. Jött a hirtelen halál, amelynek első köre után már ünnepelhetett is a Szeged, hiszen Trifán újabb bravúrt mutatott be. A párharc mindent eldöntő mérkőzését szombaton 19 órakor rendezik.– Végig domináltuk a meccset, a végén banális hiba miatt egyenlített ki az Eger. Készültünk az ötméteresekre, jól tettük. Kijárt ennek a csapatnak egy ilyen bravúros győzelem, amelyhez tartás is kellett a lányoktól, miután kétszer is egyenlített az ellenfél.