Ez még tét nélkül megy: ingyenes a belépés pénteken a TF elleni Szedeák-meccsre

Küzdelem. Hamarosan a bennmaradásért csatáznak. Fotó: Frank Yvette

Egyetlen meccs maradt az alsóházi középszakaszból a Naturtex-SZTE-Szedeák számára, pénteken 18 órától azt a TF Budapestet fogadja a csapat, amellyel szemben még komoly feladatok várnak rá – ám ez a találkozó még nem dönt semmiről, viszont ez nem jelenti azt, hogy ne lenne jelentősége.Az már ugyanis korábban eldőlt, hogy a bennmaradásért vívott, két győzelemig tartó párharcot ez a két csapat játssza, és az is biztos már, hogy a pályaelőny a Szedeáknál lesz. Mindettől függetlenül a holnapi találkozó sem lesz jelentéktelen, hiszen mindkét gárda számára egyben ez az utolsó lehetőség arra, hogy meccshangulatban minél jobban felkészüljön a play-outra.A Naturtex legutóbb jobb játékot mutatott az Alba Fehérvár otthonában, Andjelko Mandics vezetőedző ki is emelte a találkozót követően, hogy a Kaposvár elleni meccshez képest mindenképp javuló tendenciát mutat játékuk. Több lehetőség már nincs a gyakorlásra, hiszen jövő héten újból a TF Budapest érkezik az újszegedi sportcsarnokba, azonban az már egy egészen más hangulatú és hőfokú mérkőzés lesz, mint a holnapi. Szükség is lesz tehát a javuló formára, hiszen emlékezhetünk rá: hiába vezetett már közel 30 ponttal is legutóbb a TF ellen itthon a Szedeák, a végén mégis izgulni kellett a győzelemért, ez pedig aligha fér bele – főleg majd egy olyan éles párharcban, mint amit a play-out jelent.A fővárosiak egyébként három győzelemmel a hátuk mögött érkezhetnek Szegedre, ez pedig az idény legjobb sorozatát jelenti a budapesti csapat számára, mivel az alapszakaszban két győzelmet szereztek – az egyiket éppen a Szedeák ellen még decemberben. A Ludovika Arénában legutóbb is elbukott a szegedi csapat, de mindez semmit nem fog számítani a play-out során: csak az, hogy lehetőleg minél hamarabb legyen meg a két győzelem, és ezzel a biztos bennmaradás a Szedeák számára.A pénteken 18 órakor kezdődő mérkőzésre a belépés ingyenes a szurkolók számára, a találkozóról élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik a delmagyar.hu.