Ez még tét nélkül megy: Szedeák-TF a félidőben 49-29 (online)

Küzdelem. Hamarosan a bennmaradásért csatáznak. Fotó: Frank Yvette

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, középszakasz, alsóház, 6. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Papp P., Kovács N., Vida.Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics, Wirth, Ponjavics, Juhos, Sulovics. Csere: Kerpel-Fronius, Krapic, Bonifert, Goldring, Révész, Mayer, Balogh Sz. Vezetőedző: Andjelko Mandics.TF Budapest: Clark, Szobi, Krnjajski, McLane, Bergstedt. Csere: Beák, Buzás, Filipovic, Rikalo, Meleg. Vezetőedző: Ales Pipan.Kipontozódott: Rikalo (39.).Krapic, majd Révész újra, 82-45. Révész újabb kosara után Clark büntetőzhet, 84-48 - majd Rikalo és Kerpel-Fronius akaszkodik össze, a TF légiósa technikait kap, de Kerpel-Fronius kihagyja a büntetőt érte. Bergstedt kettő plus zegyes akciója, 84-54. Bergstedt közelről ejthet, Mandics időt kér - 84-56, harmincon belülre jön a TF a negyed nagyjából a felénél. Krapic jegyzi az ötödik szegedi hármast, aki még egy faultot is reklamál, de nincs büntető - 87-56. Clark két jó büntetője után Bonifert is jegyez egy hármast, 90-58. Időt kér a TF, 4 perc 27 másodperc az órán.Goldring rossz passza után Bergstedt zsákol, 90-60. Bonifert két büntetője, 92-60 - közben Révész kivételével az idei U20-as bajnokcsapat tagjai a pályán a Szedeákban. McLane csak egyet dob be a vonalról, 92-61. Balofgh Szilárd remek passza után Révész ejti be - majd Bonifert is szerez még egy kosarat - lepereg az óra, a Szedeák magabiztosan győzi le riválisát, de egy hét múlva már nagyobb lesz a tét.Bergstedt kosarát kisebb tanácskozás után adják meg, majd Ponjavics egy triplával válaszol. Juhos eladja, de javít egy blokkal. Bergstedt tempója, 52-33. Ponjavics betörésből is, 54-33. Boltics labdát szerez, majd bedob egy ziccert, 56-33. Sulovicstól egy szép horog, majd McLane közelebbről, 58-35. Wirth egy triplával a sarokból, 61-35. Előbb Juhos, majd Ponjavics: már 30-al vezet a Naturtex, 65-35.Clark felez a vonalról, majd jön Ponjavics újabb triplája, és újból kétszer annyi pontnál jár a Szedeák: 72-36. Krnjajski büntetői után zárkózik a TF, de Révész előbb labdát szerez, amivel kiszolgálja Krapicot, majd a csereként beállt magasember a befejező, 78-40. Clark kosara után egy támadásnyi időnk marad, de nincs kosár: ellenben Krnjajski egy dudaszós triplát szerez a felezőről, bár ez csak szépségtapasznak tűnik. Három negyed után 78-45.Bergstedt ront két büntetőt, majd bő egy perc után ő szerzi a negyed első kosarát Rikalo rossz triplája után. Kerpel-Fronius szerzi meg első pontjait, 27-17. Juhos egy szép tempóval, újra tíz fölött a szegedi előny, 29-17. Krapic marad üresen, Wirth meg is látja, 31-17.Krapic három büntetőt dobhat: így már kétszer annyi pontjál járunk, mint a TF, 34-17. Meleg gól plus jó, de kimarad a büntető, majd Krapic ismét, 36-19. Clark betörése után Ponjavics szerzi az első szegedi hármast: 39-21. Clark két kosara után Sulovics büntetői: 41-25. Továbbra is büntetőcsata zajlik, már negyvenszer dobnhattak rá a vonalról a csapatok, most éppen Krapic: 43-29. A horvát egy támadópattanót vált kosárra, így már tíz pont fölött, 45-29 a Szedeáknak. 54 másodperc a negyedből, mikor időt kér a Szedeák. Krapic labdaszerzése után megint büntetőzhet, de csak az egyik van bent. Ez is megvan, feszes most hátul a Szedeák - mielőtt azonban oldalról jönnénk, Mandics kikéri az újabb idejét. Juhos még megoldja a tempót - kereken 20 ponttal, 49-29-re vezet a Szedeák a félidőben.Ponjavics szerzi a meccs első kosarát egy betörés után, 2-0. Lejön McLane triplája, Boltics szed egy támadót, és visszateszi, 4-0. Krnjajski büntetői, 4-2. Juhos faulttal együtt, de kimarad a büntetője, 6-2. Krnjajski most már mezőnyből is, 6-4. Boltics teszi a helyére a két büntetőjét, 8-4. Clark felez a vonalról, 8-5. Boltics újabb támadópattanója után Sulovicsot szolgálja ki, 10-5. Szobi már három faultnál jár. Krnjajski labdaszerzése után végigviszi, 10-7. Boltics csak az egyiket, McLane mindkét büntetőjét bedobja, 11-9. Ponjavics kihagy két büntetőt, de Wirth végül végigrobog vele, 13-9. Boltics eddig nagyot játszik, ezt is beviszi, 15-9 - időt kér Ales Pipan.Boltics újabb lepattanója után indul meg, Ponjavics büntetőzhet: mindkettő jó, 17-9. Filipovics válaszol, 17-11. Töredezett meccs, Sulovics is büntetőket dobhat: ez, ahogyan a második után a pattanót szedő Ponjavics büntetői közüél is csak az egyik jó, 19-11. Ismét büntetők, Sulovics most nem ront, 21-11. Rikalo szerzi a meccs első tripláját, 21-24. Boltics előbb újabb gólpasszal, majd kosárral jelentkezik, 25-14. Filipovic büntetőből visszahozza tízre a TF-et: 23 büntető (!) volt ebben a negyedben, a Szedeák pedig tíz ponttal vezet.Egyetlen meccs maradt az alsóházi középszakaszból a Naturtex-SZTE-Szedeák számára, pénteken 18 órától azt a TF Budapestet fogadja a csapat, amellyel szemben még komoly feladatok várnak rá – ám ez a találkozó még nem dönt semmiről, viszont ez nem jelenti azt, hogy ne lenne jelentősége.Az már ugyanis korábban eldőlt, hogy a bennmaradásért vívott, két győzelemig tartó párharcot ez a két csapat játssza, és az is biztos már, hogy a pályaelőny a Szedeáknál lesz. Mindettől függetlenül a holnapi találkozó sem lesz jelentéktelen, hiszen mindkét gárda számára egyben ez az utolsó lehetőség arra, hogy meccshangulatban minél jobban felkészüljön a play-outra.A Naturtex legutóbb jobb játékot mutatott az Alba Fehérvár otthonában, Andjelko Mandics vezetőedző ki is emelte a találkozót követően, hogy a Kaposvár elleni meccshez képest mindenképp javuló tendenciát mutat játékuk. Több lehetőség már nincs a gyakorlásra, hiszen jövő héten újból a TF Budapest érkezik az újszegedi sportcsarnokba, azonban az már egy egészen más hangulatú és hőfokú mérkőzés lesz, mint a holnapi. Szükség is lesz tehát a javuló formára, hiszen emlékezhetünk rá: hiába vezetett már közel 30 ponttal is legutóbb a TF ellen itthon a Szedeák, a végén mégis izgulni kellett a győzelemért, ez pedig aligha fér bele – főleg majd egy olyan éles párharcban, mint amit a play-out jelent.A fővárosiak egyébként három győzelemmel a hátuk mögött érkezhetnek Szegedre, ez pedig az idény legjobb sorozatát jelenti a budapesti csapat számára, mivel az alapszakaszban két győzelmet szereztek – az egyiket éppen a Szedeák ellen még decemberben. A Ludovika Arénában legutóbb is elbukott a szegedi csapat, de mindez semmit nem fog számítani a play-out során: csak az, hogy lehetőleg minél hamarabb legyen meg a két győzelem, és ezzel a biztos bennmaradás a Szedeák számára.A pénteken 18 órakor kezdődő mérkőzésre a belépés ingyenes a szurkolók számára, a találkozóról élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik a delmagyar.hu.