Ezt is jól bírta Olasz Anna

Eredmények

Nők, 5 km: 1 Ana Marcela Cunha (Brazília) 57:56.0 perc, 2. Aurélie Muller (Franciaország) 57:57.0 p., 3. Hannah Moore (Egyesült Államok) és Leonie Beck (Németország) 57:58.0 p. ... 17. Olasz Anna 58:12.2 p., 18. Rohács Réka 58:14.8 p.

A vizes világbajnokság nyílt vízi programjában a Haász SZUE olimpikonja, Olasz Anna számára a szerdai, 5 kilométeres versenynek volt a legkisebb jelentősége – legalábbis papíron. Ez ugyanis nem olimpiai táv, és a maratoni vagy csapatversennyel ellentétben egyértelmű pontszerző esélyeket sem lehetett megfogalmazni. Lényegében egy edzésnek is beillik a legrövidebb egyéni táv döntője, a szegedi úszó számára viszont ennél mégis többet jelentett. Annak ellenére is, hogy a végeredményt tekintve nem az élmezőnyben végzett, hiszen 17. helyen zárt. Ezzel viszont ebben a számban is megelőzte honfitársát – az éppen mögötte, 18. helyen záró Rohács Rékát –, a teljesítményt pedig jó előjelnek vette.Az 54 fős mezőnyben a táv egyharmada után Olasz a 14., Rohács pedig a 28. helyen állt. Az utolsó kör megkezdése előtt mindketten a középmezőnyben haladtak, az éremszerzésre ekkor már nem igazán volt esélyük, ugyanis a legjobbak egy hosszú hajrát indítottak. Hétszáz méterrel a vége előtt az élen állók óriási csatát vívtak egymással, a közelharcból végül a 25 kilométeren háromszoros világbajnok, ebben a számban két éve Balatonfüreden bronzérmes brazil Ana Marcela Cunha került ki győztesen. A második, akárcsak két éve, a francia Aurélie Muller lett, aki 10 kilométeren világbajnoki címvédőként lemaradt az olimpiáról.– Négy éve nem úsztam ezen a távon, ahhoz képest, amit megszoktam, ez sprintnek felelt meg – kezdte az értékelést Olasz Anna. – Annyira nem fáradtam el, mint vártam, még tudtam volna úszni ebben a tempóban, ez jó jel. Sűrű hajrá volt, de ekkor már nem tudtam előrelépni, iszonyú verekedés zajlott erős hullámok mellett. Beszorultam, esélyem sem volt előzni. Összességében örülök, hiszen ezt a megmérettetést is jól bírtam. Pozitívan tekintek a hátralévő versenyekre, hiszen pontszerző helyezésekre abszolút esélyesek vagyunk a csapattal, szerintem meglepetést is okozhatunk – véli az Eb- és vb-ezüstérmes sportoló.Olasz Anna mestere is izgatottan várja a mai – magyar idő szerint 1 órakor rajtolt a csapatverseny – és pénteki futamot.– Nem az öt kilométeres viadal volt középpontban, de remek felkészülés a csapatversenyre és a maratoni távra, amelyen egyaránt pontszerző esélyeink vannak. Sajnos romlik az időjárás, viharokra is lehet számítani, bízunk benne, hogy nem hűl le túlságosan a víz péntekre – számolt be a Haász SZUE vezetőedzője, egyben a nyílt vízi szakág szövetségi kapitánya, Gellért Gábor.