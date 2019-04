Felállt a tragédia után: megható beszélgetés a Szedeák legendás játékosával, Nyilas Istvánnal

Az egykori kiváló kosárlabdázó ma már meccseket vezet az A csoportban. Fotó: Frank Yvette

– Nagyon bízom benne, de nem lesz könnyű, mert a TF Budapest veszélyes csapat. Rajtuk nem lesz akkora nyomás, mint a szegedi csapaton. Fontos lesz, hogy miként bírják el a játékosok ezt a terhet. Jobb csapat a szegedi, az nem vitás, de a TF valójában a bajnokság eleje óta erre a play-outra készül, ezért lehet veszélyes ellenfél.– Valójában vonzott, és nagyon élvezem, szeretem ezt a munkát, de rengeteget kell még tanulnom. Kiváló közösséghez tartozom itt is, jól érzem magam.– Nem! Voltam játékos, voltam edző, így ez sokat segít nekem. Viszont azt el kell mondjam, hogy a játékvezetés mindkettőnél sokkal nehezebb! Szeretem ezt csinálni. Régebben sokat vezettem gyerekmeccseket, hihetetlen érzés volt köztük lenni, hiszen ekkor mi nemcsak játékvezetők vagyunk, hanem segítjük őket, mert sokszor elfelejtik a szabályokat, futnak a labdával. Ekkor szólunk, hogy nem szabad, megsimogatjuk a fejüket, elmagyarázzuk, hogy mit kell csinálniuk.– Nem, nem is lehet, de a Kosársulinak sem fújhatnék. Vásárhelyen kint van fotóm a falon mint a klub egykori játékosa. Az érzések nálam sokat jelentenek, ez pedig nagy dolog.– Nehezen. Huszonhárom évet éltünk együtt, boldogságban, szeretetben. Két gyermekünk született, Enikő és Geri. Mindenki azt kérdezte, hogy mennyire volt nehéz a gyerekeknek. Nagyon nehéz volt nekik, de nekem sem volt egyszerű.– Kegyetlen pillanat volt mindhármunk számára, szörnyű nap volt az.– Hatalmas erő volt benne, élni akart, az utolsó pillanatig küzdött a gyilkos kórral. Az utolsó hetet is vele töltöttem Vásárhelyen, a kórházban. Ott voltam mellette. Nagy harcot vívott. A kezeim között halt meg. Éppen a kedvenc zenéit raktam be, és képeket nézegettem az életünkből, amikor megtörtént a tragédia.– Mi mindig őszinték voltunk. Sokszor kérdeztem, hogy miért pont velünk történt? De természetesen válaszok nincsenek. Kriszta sohasem beszélt a betegségéről. Egyszer jöttünk haza Pécsről, akkor talán 10 percig volt téma, és csak annyit mondott, hogy ha már nem lesz, akkor nem akar egy kép lenni a falon. Az elmúlt nyáron el is költöztünk régi otthonunkból. Így egy kicsivel könnyebb.– Mindketten kosárlabdáznak. Enikő 16 éves, Geri 12. A lányom nagyon szorgalmas, a kisfiam is tehetséges, a lényeg, hogy mindketten mozognak. Járok a meccseikre, néha azért nehezen bírom, hogy ne szóljak, hiszen harminc évet játszottam, sőt még NB II-ben most is néha beszállok.– Nehéz volt elfogadni a helyzetet, de el kell. A múzeumban dolgozom, nevelem a gyermekeimet, vezetem a meccseket. Még van feladatom az életben, és a boldogság is visszaköltözött a szívembe.