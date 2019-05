Felemás idényt zárt a MOL-PICK - Hétfőn a szegedi szurkolók elköszöntek a csapattól

Csalódott szegediek. Nem sikerült megvédeni a bajnoki címet, ezüstérmes lett a csapat. Fotó: Kuklis István

Véget ért a szezon a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata számára. Nem sikerült a bajnoki címvédés, a Veszprém visszaszerezte az aranyérmet, a kékeknek az ezüstérem jutott a K&H-ligában.Véget ért az idény, amely azért tartogatott szép és sikeres időszakot is. 2008 után ismét sikerült elhódítani a magyar kupát (ez a klub hetedik sikere), a magyar bajnokság alapszakaszát veretlenül, 25 győzelemmel és egyetlen döntetlennel zárta Csongrád megye legnépszerűbb csapata. Ez sem volt elég ahhoz, hogy meglegyen a negyedik bajnoki cím, nem, mert a Vardar Szkopje elleni Bajnokok Ligája-kudarc olyan szinten megviselte a keretet, amelyből nem tudott kimászni.Hiába produkálta a PICK minden idők legjobb BL-csoportszereplését, és zárt a második helyen, most is a legjobb nyolc közé jutás lett a végállomás.A szegedi együttes továbbra is tartja hazai veretlenségét, 2017. december 2-án szenvedett utoljára vereséget (a lengyel Wisla Plock nyert 25–24-re) az újszegedi sportcsarnokban. 542 napja bevehetetlen erőd a szegedi.Hétfőn délután a Csak Előre a Szegedi Kézilabdáért Egyesület vendégei voltak a csapat tagjai. A szurkolók is elbúcsúztak a három távozó játékostól, Balogh Zsolttól, Marin Segótól és Pedro Rodrigueztől.Holnap a klub tartja meg az idényzáróját, ezzel zárul hivatalosan a 2018–2019-es szezon. A csapat ezután pihenőre tér, a felkészülést július 22-én kezdi. A szlovéniai edzőtábor után Szegeden két edzőmeccset játszik a csapat, majd a horvátországi Našicéban, majd Franciaországban, Strasbourgban vesz részt egy nemzetközi tornán. A bajnokság és a Bajnokok Ligája 2019–20-as idénye szeptemberben kezdődik.Négy új fiú csatlakozik a kerethez: Mikler Roland, Rosta Miklós, Luka Stepancic és Bogdan Radivojevics a MOL-PICK Szeged szerzeménye.