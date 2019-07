Félig volt örömjáték: futballal kezdte a munkát a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat

Mondanám, hogy örömjáték lesz, de ez csak félig lesz öröm számukra – így vezette fel a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat első nyári tréningjét az erőnléti edző, Rau Zoltán. A program csapatépítő jelleggel futball volt, egy kis csavarral. Aki épp nem játszott a csapatával, róhatta a köröket a pálya szélén, tízkörön­ként pedig meg kellett állnia sa­­ját testsúlyos gyakorlatokat végezni. Meg sem kellett kérdezni, a fiúk biztosan örültek, hogy nem kánikulában kezdődik az alapozás.– Urak, nincs vita, hogy kint volt-e a labda, vagy sem! – szólt a tréner, majd bedobta a labdát, és kezdődött a meccs.Közben felmértük a terepet, hiszen voltak új és hiányzó ar­­cok. A csapat légiósai, a szerb Nikola Bogdanovics és a görög Aggelosz Foszkolosz mellett a visszatérő Európa-bajnok, Kiss Csaba sem volt még a helyszínen, ők a következő két hétben folyamatosan csatlakoznak az együtteshez. Az új arcok pedig az utánpótlásból kerültek ki, hiszen az együttes továbbra is számít majd a tehetségeire.Némi késéssel indult a program, ezt az új vezetőedző, Szabó Zoltán indokolta meg.– Rövid szezonindító be­szédre törekedtem, így csak fél­­­órás monológ lett belőle – je­­gyezte meg mosolyogva a szakember, majd komolyra fordította a szót. – Elmondtam a fiúknak, hogy itt nem lehet túlélésre játszani. Ha csak annyi munkát akarnak beletenni, ami elég volt a feljutáshoz, akkor jobb, ha hozzá sem fogunk. Többet kell dolgozni, önszorgalomból is, hiszen sokaknak új terep lesz az OB I-es szereplés. Nem csak a magasabb szinthez kell alkalmazkodniuk, egyesek felé más elvárásom lesz, mint amit megszoktak – mondta a játékosként BEK-győztes Szabó, majd rákérdeztünk, van-e ked­ve beállni játszani. – Fontosnak tartom az önkritikát, így meg kell jegyeznem, hogy ha beállnék, fejben ugyan tudnám, mit kell csinálni, de a testem nem engedelmeskedne – szólt a válasz.A játékoson látszott, hogy ki vannak éhezve a gólokra, olyan szituációkban is elemi erővel bombáztak kapura, amelyeket Messi vagy Cristiano Ronaldo sem nevezne lövőhelyzetnek.– Ezt is megnyertük, mester! – mondták büszkén a győztes csapat tagjai, erre gyorsan jött Szabó Zoltán tanulságos reakciója: helyes, ebből is versenyt kell csinálni, de még a fagylaltozásból is!A remek hangulatú derbik után jött a nyújtás, majd a hideg zuhany: a Kisstadionból átsétált a csapat az újszegedi sportuszodába, ahol 4000 méter úszás volt a levezetés.