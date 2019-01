Féltávnál a bajnokság Saller-ligában

Márciusban folytatódnak a küzdelmek. Fotó: Major György

A szervezők nem titkolt célja volt, hogy a városban ismét lángra kapjon a kispályás labdarúgás hangulata, hogy az egyetemista évek alatt szervezett és minőségi körülmények között mozogjanak a fiatalok.A 2018 márciusában elindult próba fél idény után szeptemberben már a nagypályás futballszezonhoz hasonlóan itt is ősz–tavasz ritmusban játszanak. Az első teljes szezonban 32 csapat mérkőzik meg egymással.A Saller I. osztályban nyolcan, a másodosztály Szkíta-Sport- és KÉSZ-ligájában pedig tizenkettő-tizenkettő csapat. Előbbiben háromszor, utóbbiakban kétszer lépnek pályára egymás ellen. A tavaszi összecsapások március 4-én kezdődnek.1. Gumisziget 26, 2. Focé 23, 3. HQ Team 22, 4. Goool Parádé 19, 5. Újváros-Babszem.hu 16, 6. JATE Klub 10, 7. Econyomik 9, 8. Lelkes Amatőrök 3 ponttal.1. Kapufa FC 28, 2. AS Kóma (63–16) 27, 3. SZOTE Football Team (53–8) 27, 4. Fődigiliszták FC 22, 5. Suncity all stars 21, 6. Salaplast Ultrasparc 18, 7. Pizzamonster 17, 8. Nabukodonozor (29–43) 10, 9. Etil Alakulat (26–48) 10, 10. Old Boys 9, 11. Pindúrpandúrok 3, 12. Focé II. 1 ponttal. KÉSZ-Liga: 1. ReLazio 31, 2. Eagles SC 28, 3. Rettenthetetlenek 24, 4. Jólövésbedobás FC 22, 5. Újváros II. 21, 6. Szikk FC 20, 7. AIMGY 12, 8. Játék Csatárok Nélkül 10, 9. Hardcore 9, 10. Deka FC 7, 11. Bp Suncity Oilers 6, 12. 6ASF-Mindjó 4 ponttal.Márciusban folytatódnak a küzdelmek. Fotó: Major György