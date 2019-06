Focitorna Csengelén

Ennek meg is lett az eredménye, hiszen tizennégy együttes nevezett a kupára. Három pályán zajlanak a küzdelmek, a kupa 8.30-kor kezdődik. A helyi csapatok mellett kisteleki, kiskunmajsai gárdák adták le a nevezést. A Csongrád megyei médiaválogatott is szerepel a tornán, a keretben lapunk több munkatársa is szerepet kap. A falunapi kupa valószínűleg hétfőn kora délután ér majd véget.



A csapatok előbb csoportmeccseket vívnak, majd ezután következnek a helyosztók és a döntő.



A szurkolók ingyen nézhetik meg a minden bizonnyal izgalmas meccseket, így érdemes programnak beiktatni a falunapi kispályás labdarúgótornát.