Folyamatosan próbálnak fejlődni - büszkék is lehetnek Csanyteleken

Csanytelekről az NB I-be



A csanyteleki születésű Megyesi István 1968-ban Békéscsabáról igazolt a Ferencvárosba. A zöld-fehérekkel KEK-döntőben játszott, kétszeres magyar bajnok, négyszeres MNK-győztes, valamint hétszeres válogatott csatár. 2016-ban 67 évesen hunyt el. Rajta kívül Gál Bianka jutott el az NB I-ig, 2012 óta megjárta az Astrát, az FTC-t és a Győrt, jelenleg a St. Mihály labdarúgója.

Szeles, hideg időben érkeztünk meg futballtúránk tizennegyedik állomására. Csanyteleken is szép látvány fogadott bennünket. A centerpályán négy korosztály, köztük tízévesek és a lánycsapat tréningezett.– Mondhatni mindenünk megvan, de mindig próbálunk fejlődni, még több mindent elérni, hiszen azzal nem a Csanyteleki Sport Club, hanem a község lesz több – jegyezte meg a három éve teljesen felújított centerpálya mellett Kurucz Zoltán, a Csanytelek SC elnöke.Mint mindenhol, itt is a legnépszerűbb sportág a fiatalok körében a labdarúgás, közel 130-an rúgják a bőrt nap mint nap. Kilenc csapat vett részt különböző bajnokságokban a szezon során a tízévesektől az U17-eseken és az U19-eseken át a felnőttekig. Férficsapatot a megyei II. és IV. osztályban is indítanak, míg a nők a felnőttek között csúsztak le éppen a megyei pontvadászatban a dobogóról.– A legfontosabb, hogy szép, rendezett körülmények között itt vannak, mozognak, és jól érzik magukat a szép környezetben – folytatta, és hozzátette, hogy büszkék lehetnek az egész komplexumra Csanyteleken, amióta felújították.Megtapasztaltuk, hogy a csanyteleki futball szíve-lelke az elnök úr, akinek mindenkiről van egy kedves szava, bárki bizalommal fordulhat hozzá problémájával. A csapatok utaztatásából is kiveszi a részét, amelyre két kisbusza van a klubnak.– Népes a futballozni akarók tábora, de azért nehéz helyzetben vagyunk, jelentősen csökkent községünk lélekszáma az elmúlt 10-15 évben – jegyezte meg, majd büszkén mesélte, hogy augusztusban immár hatodszor vonulnak edzőtáborba, míg januárban hetedszer rendezték meg sportbáljukat, amelyen elismeréseket is osztanak ki rendszeresen.– Idén már harmadszor edzőtáborozunk a Balatonon augusztusban. Sok olyan gyermek futballozik nálunk, akik nevelőszülőknél vannak, a legtöbbjüknek korábban nem adatott meg, hogy nyaralhassanak. Bizalommal engedik el velünk őket. Mindig csodálatos látni, ahogy felfedezik a Balatont, ahogy először megpillantják a vizet – mesélte lapunknak kissé meghatottan, majd zárásként – miközben fotós kollégánk a csapatképhez állította be a fiatalokat – elmondta, a melegítő és a mezek viselése kötelező, ha együtt mennek, ezzel is szimbolizálva, hogy egy összetartó, nagycsaládot alkotnak a Csanyteleki SC-hez tartozók.A bajnokságok végeztével sem ér véget a futball, júliusban a Csillag Kupán napnyugtától napkeltéig futballozik majd kispályán nyolc társaság hagyományszerűen jó hangulatban.