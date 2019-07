Folytatják a nevelőmunkát: a remek kezdés után többet vártak a szezontól a Szegedi KE-nél

Itthon mindenkit legyőztek. A hibátlan haza mérleg is kevés volt a bronzhoz a fehér mezes Szeged KE-től. Fotó: Kosarsport.hu

Az amatőr női kosárlabda NB I Zöld csoportjában szereplő Szegedi KE bár ugyanannyi győzelmet szerzett, mint a MAFC, jobb kosárkülönbségük miatt mégis a fővárosiak végeztek a dobogón, így a szegedi csapat negyedik lett – pedig a ligában egyedüliként mind a 12 hazai mérkőzését megnyerte Földi Alexandra csapata.– Elégedettek is lehetnénk a számok tükrében, de a rajtunk miatt többet vártunk – kezdte értékelését Domokos Mihály, a klub elnöke. – Az utolsó helyezettől elszenvedett vereség megpecsételte a sorsunkat, így nem játszhattunk éremért, de egy csapat sem viseli könnyen, ha három korosztályos válogatottját elveszíti. A helyükre érkező fiataloknak még időre van szüksége – összegzett a klubvezető.Az biztos, hogy a következő idényben is Földi Alexandra vezeti a csapatot, az edzői csapatból senki sem jelezte távozási szándékát.– Kétévi spanyolországi tartózkodása után Mészáros Vivien visszatér az egyesületünkbe, úgy gondolom, vele erősödünk. Célunk továbbra is az, hogy minél több válogatott játékost adhassunk a magyar kosárlabdának. Ahogy annak idején Jáhni Zsófia, Radócz Fanni vagy Vári Zita kezdte, Rácz Kitti is az Európa-bajnokságra készülő U14-es válogatott tagja most. Több csapatot is tudunk indítani a különböző korosztályokban, viszont a 16–17 éves korban van egy választóvonal, amikor a továbbtanulásra hivatkozva sokan abbahagyják. Elsősorban a szülőknek kellene változtatniuk szerintem, mert az élsport és a tanulás is megfér egymás mellett – nyilatkozta Domokos Mihály.A nápolyi Universiadén szereplő egyetemi válogatottnál csapatvezetőként dolgozik Domokos Mihály. Az egyetemisták éppen ma kezdik meg szereplésüket, 13 órától Csehország lesz a mieink ellenfele, majd Japán és Ukrajna következik a csoportban.– 23 évre korlátozták az életkort az Universiadén, ez nekünk jól jön. Ütőképes csapatunk van, a legjobb nyolc közé eljuthat a magyar csapat – zárta Domonkos Mihály.