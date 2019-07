Fontos a családias hangulat Csongrádon, ahol a tavalyinál jobb idényt várnak

– Tavaly szó nélkül köszöntek el tőlünk a játékosok, és bár mindent megtettünk, de nem zártunk sikeres szezont. Ez motivált bennünket abban, hogy próbáljunk ezen változtatni, és erősítsük meg a keretünket. Sajnos messze vagyunk a játékosközponttól, így ki kellett tolnunk a határainkat. Csak köszönettel tartozunk Keller Mihálynak, aki az utánpótlásban dolgozik tovább – részletezte Kiss István, a Csongrád elnöke.



Ami az átigazolásokat illeti, Lipták Ákos és Szabó Attila Makóról, Simai Zoltán az FK 1899 Szegedtől, Nagy Ádám Pálmonostoráról, Papp Ádám Tiszaszigetről érkezik, míg a hódmezővásárhelyi utánpótlásból Gaudi Ádám csatlakozhat a Csongrád keretéhez. A felnőttcsapat négy, ifjúságiaktól felkerült játékossal egészül ki. Két távozója is akad a csapatnak, Bartucz Péter és Köteles Bence visszatér Szentesre.



– Sok változáson mentünk át, így türelmet kérnék minden­kitől. Jobb szereplést szeretnénk elérni, mint ahogyan ta­­valy szerepeltünk, de azt is látjuk, hogy erős lesz a bajnokság. Csongrádon elvárás, hogy ha szerényebb képességű is a keret, hazai pályán tegyen meg mindent a győzelemért. Továbbra is arra törekszünk, hogy a családias, jó közösség megmaradjon a klubnál – tette hozzá Kiss István.