Fontos az egyedi ajándék: jó példát mutatnának a család fiatalabb tagjainak Boniferték

Két nem éppen kis termetű, de barátságos kutya fogadott bennünket, amikor megérkeztünk az ünnepre készülő Bonifert Domonkos házához. A Naturtex-SZTE-Szedeák ügyvezetője fiával, Bendegúzzal tölti a szentestét, testvérei, Gábor, Ferenc és Katalin is saját családjával ünnepelnek. Ez a karácsony viszont nem olyan lesz a család számára, mint az eddigiek.– Édesanyánkat sajnos idén veszítettük el, így már nem ünnepelhetünk nála. Ezért én mint legidősebb testvér azt találtam ki, hogy nálunk fogunk karácsonyozni egy nagy, kemencében főzéses összejövetellel, az unokatestvérekkel közösen – mondta Bonifert Domonkos. A család legkisebbjei, így Ferenc gyermekei is ott lesznek, a lányok pedig már előre megkapták az ajándékot: egy drótszőrű tacskót, amely minden bizonnyal sztár lesz, de még tartogatnak meglepetéseket a kicsiknek.- Nagyon fontosnak tartom azt, hogy valóban meglepetés legyen az ajándék, nem szeretem az utalványt és hasonló ajándékokat. Mindenki törje egy kicsit a fejét azon, hogy mivel lepheti meg a másikat. Tulajdonképpen egy jó házibuli ez, de nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a gyerekek ezt a példát lássák – tette hozzá a Szedeák ügyvezetője, aki azt is elárulta: rendre nagy nevetések követik a valóban egyedi ajándékötleteket, a nem „hétköznapi" ajándékokban a két öccse, Gábor és Ferenc az élen jár.Amíg az édesanyjuknál ünnepelt a család, addig a tradicionális menü volt terítéken, halászlé, töltött káposzta és sültek. Idén a kemencében szárnyasok sülnek, amihez salátákkal készülnek, és a hal sem maradhat el majd az asztalról. Az idei karácsony abban is más, hogy nehezebb kiszakadni a mindennapokból, és picit eltávolodni a kosárlabdától, hiszen a két ünnep között két fordulót is rendeznek a férfi NB I/A csoportban.– Nem tudom, hogy aki ezt kitalálta, annak van-e családja, hiszen ez nagyon nehéz helyzet a játékosoknak is, akik alig tölthetnek időt a családdal – fogalmazott a szegedi együttes ügyvezetője. Ennek következtében fia, a Szedeákban kosarazó Bendegúz sem tud ezúttal a hagyományoknak megfelelően Alsóörsön élő édesanyjával találkozni december 24-én.– Igyekeztem most is mindent előre megrendelni, nem az utolsó pillanatokra hagyni az ajándékokat. A halakon kívül mindent szeretek, szóval a halászlén kívül minden jöhet – árulta el a szegediek 20 éves játékosa.