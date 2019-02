Fontos dobások jönnek a tekéseknek: holnap 13 órától Zalaegerszegen játszanak

Egy magyar csapat biztosan lesz a férfi tekecsapat Bajnokok Ligája Final Fourjában, amelynek március 30–31-én a horvátországi Zapresiç ad otthont. Hogy ez a Zalaegerszeg vagy a Szegedi TE? A válaszra szombaton nagyjából 15.30-ig kell várni, akkor ér véget a két együttes negyeddöntőjének visszavágója.



Az első mérkőzésen a házigazda Szegedi TE 6:2-es előnyt szerzett, de a meccs kiegyensúlyozott volt, és akár 4:4 vagy 5:3 is lehetett volna a végeredmény – ebből a szempontból a Tisza-parti alakulat a maximumot hozta ki a találkozóból.



– A látottak alapján valóban ez volt a reális eredmény az első meccsen, amely biztató a visszavágó előtt. Jó formában van a csapat, hiszen a legutóbbi három mérkőzésen egyaránt 3700 fa felett dobtunk. Az önbizalom szempontjából jók ezek az eredmények, de a zalaegerszegi meccs bármilyen körülmények között nehéz. Bízom abban, hogy legalább három csapatpontot szerzünk, de ahogy Szegeden, úgy most is egy-egy fán is sok múlhat – mondta Karsai Ferenc klubelnök.



A két csapat a Bajnokok Ligája hasonló szakaszában 2011-ben már találkozott: akkor Zalaegerszegen nyertek a hazaiak 6:2-re, ám a visszavágón a Szegedi TE 7:1-gyel fordított, bejutott a négyes döntőbe, majd ott bronzérmet szerzett.



A találkozó szombaton 13 órakor kezdődik a zalai városban.