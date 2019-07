Fontos gólokkal segítette a magyar válogatottat korosztályos Eb-győzelemhez Simon Armilla

Kemény kihívás volt. Simon Armilla remekül kezdett az Eb-döntőben. FOTÓ: MAGYAR KÉZILABDA-SZÖVETSÉG

Minden mérkőzését megnyerte az U19-es Európa-bajnokságon a korosztályos magyar válogatott: Golovin Vlagyimir csapata a döntőben telt házas mérkőzésen a hollandokat győzte le és ült fel a kontinens tetejére.– Pár nap elteltével is alig fogtuk fel, hogy sikerült – kezdte a magyar válogatott Szegedről indult tagja, Simon Armilla.– Ezért dolgoztunk egész évben, most pedig elértük az álmunkat, nagyszerű érzés volt. A közönség rengeteg erőt adott és átsegített a kisebb hullámvölgyeken. Ilyen környezetben nem is lehetett veszíteni. Próbáltuk végig uralni a mérkőzést, ez sikerült is – tette hozzá.A döntőben két gólt szerzett Armilla, a beálló a magyar csapat második és harmadik találatát jegyezte, így főszerepet játszott abban, hogy a meccs elején megnyugtató előnyt szereztek.– Volt néhány olyan meccsünk, amit nem úgy kezdtünk, ahogy szerettük volna. Jobban érvényesültem a hollandok elleni döntőben is, mert nyitottan védekeztek, és volt helyem a vonalon. Nem csupán a döntőben, hanem szerintem az egész tornán is csapatként voltunk erősek, végig eloszlottak a góljaink, mindenki hozzátett védekezésben is, együtt vittük véghez ezt a sikert – nyilatkozta.Armillára kulcsszerep hárult a tornán, ugyanis az utolsó felkészülési mérkőzésen Varga Emőke beállótársa megsérült, így jóval nagyobb teher került a vállára.– Összességében elégedettek voltak velem, ám maximalista vagyok, lehetett volna jobb teljesítményem, de mivel nálunk van az aranyérem, így csak pozitívan gondolhatok vissza a tornára. Tavaly sajnos a világbajnokságon ezüstöt szereztünk, úgy érzem, ez már kijárt a csapatnak – összegezte a tornát saját szempontjából.A pályafutását a Kézilabda Szeged SE-ben kezdő játékos első NB I-es idényén van túl, hiszen az előző szezonban a Nemzeti Kézilabda Akadémiá­tól az Érdhez igazolt.– Nagyon pozitívan csalódtam. Más a ritmus az NB I/B-hez képest, de a csapattársaim és az edzőim is sokat segítettek abban, hogy beilleszkedjek. Tisztában vagyok vele, hogy van még hova fejlődnöm, dolgozom is ezen – zárta a friss Eb-győztes Simon Armilla.