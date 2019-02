Főpróbát tartottak a megyeegyes csapatok

Többen is vereséggel melegítettek, a Szentes a hajrára szétesett, és hetet kapott a Körösladánytól, de a Csongrádot is hatszor mattolták Orosházán. A Székkutas vezetett ugyan a Szarvas ellen, de a Békés megyeiek fordítottak. A Bordány ellenkező utat járt be, ráadásul a homokhátiaknál az ifjúsági csapat kapusa, Vuletity két gólt is szerzett, a csapat gólvágója, Szűcs Dávid viszont Röszkére távozott. A Szőreg győzött az FK Szeged otthonában, a Tiszasziget és a Kiskundorozsma is sikerrel hangolt a tavaszra.



Az NB III-as csapatok közül a SZEOL SC zsinórban a hetedik győzelmét aratta a télen, miután a harmadosztály Keleti csoportjában második ESMTK-t is legyőzte idegenben, a szegedieknél a nemrég a Puskás Akadémiától visszatért fiatal támadó, Góra Márk tudott duplázni. A HFC-nél eloszlott az öt gól, míg a Makó a hajrában őrölte fel a SZVSE-t.



Eredmények:



Orosházi MTK-ULE - Csongrád 6-1



Hódmezővásárhelyi FC - Kiskunfélegyháza 5-0

HFC: Kandó - Jankelic, Szabó Cs., Tóth J., Mezei, Katona, Besztercei, Povázsai, Bódai, Hrabovszki, Csordás. Játszott még: Darida, Vass A., Koncz, Kiss R., Balogh G. Edző: Szűcs Róbert.

Gól: Csordás, Hrabovszki, Szabó Cs., Bódai, Besztercei.



Algyő-SZEOL SC U19 4-2 (2-2)

Algyő: Révész - Mészáros, Belanka, Szélpál, Pénzváltó, Sebők, Tóth, Kovács M., Hatvani, Szil, Kiss R. Játszott még: Daróczi, Varga G.

Algyői gól: Szil, Mészáros, Kovács M., Kiss R.



Makó - SZVSE 6-2 (1-1)

Makó: Weszelovszky - Grecsó, Lászik, Szabó A., Kóródi, Lipták, Széll, Zsoldos, Busa, Babolek, Molnár J. Játszott még: Podonyi, Tamaskó, Varga R., Gémes, Göncző, Juhász. Játékos-edző: Magyar György.

SZVSE: Csanádi D. - Seres, Vastag, Csamangó, Kertész, Kormányos, Pócs D., Fülöp, Csanádi I., Hatvani, Baka. Csere: Kelemen. Játékos-edző: Kelemen Balázs.

Gól: Tamaskó (2), Gémes, Babolek, Göncző, Molnár J. ill. Fülöp, Baka.



Kelebia - Bordány 3-5 (2-1)

Bordányi gól: Vuletity (2), Kis L. (2), Balázs.



Szentes - Körösladány 0-7 (0-3)



Kiskundorozsma - Balástya 3-0 (2-0)

Gól: Tóth I., Ottlik M., Farkas Á.



Székkutas - Szarvas 2-3 (2-1)

Kutasi gól: Daraki., Szabó I.



ESMTK - SZEOL SC 1-2 (0-0)

SZEOL: Leindler - Rácz, Gál, Gajág, Tomisics, Ondrejó, Lévai, Pócs, Grünvald, Kéri, Horváth P. Játszott még: Tóth Á. (kapus), Forró, Gajda, Góra, Kozics.

Szegedi gól: Góra (2).



Mórahalom - Tiszasziget 0-3 (0-1)

Gól: Rutai, Papp Á. (2).



FK Szeged - Szőreg 1-3 (1-1)

Gól: Heredea (11-esből) ill. Táncos (2), öngól.



(Fotó: Hódmezővásárhelyi FC / Facebook)