Formában maradt a Szegedi TE

Jegyzőkönyv

FTC–Szegedi TE 1:7 (3486:3762)

Férfi tekecsapat szuperliga, rájátszás az 1–6. helyért, 4. forduló.

A párok: Sárosi K.–Szél T. 0:1 (2:2, 589:595), Németh A.–Karsai L. 0:1 (1:3, 542:650), Bot- házy P.–Danóczy R. 1:0 (3:1, 602:596), Iványi L.–Lon- csárevity A. 0:1 (0:4, 558:642), Bíró P.–Kiss N. 0:1 (2:2, 581:620), Kovács G.–J. Csalics 0:1 (2:2, 614:659).



Volt, aki nagyon magabiztosan nyert, gondolunk itt a csapatkapitány Karsai Lászlóra, Loncsárevity Adriánra vagy Jovan Csalicsra, más a hajrában biztosította be a sikerét, ilyen volt Szél Tibor és Kiss Norbert is. Az egyetlen szegedi vereségnél pedig Danóczy Richárd mindössze hat fával kapott ki.



A lényeg, mint minden csapatsportágnál, ezúttal is az, hogy a Szegedi TE egymás után harmadszor (a Bajnokok Ligájában a Zalaegerszeg, a bajnokságban a Répcelak és most a Fradi ellen) tudott úgy nyerni, hogy bőven 3700 fa felett volt az összteljesítmény.



A 3762 fa pedig csak 35 fával maradt el a népligeti pályacsúcstól. Két ifjúsági (U23-as) játékos, Ernyesi Norbert és Brancsek János a csehországi Prerovban szerepelt az egyéni világkupán. A két szegedi az első körben összekerült, onnan Brancsek jutott tovább, majd ő is kikapott egy szlovén versenyzőtől, így a legjobb nyolc között búcsúzott.