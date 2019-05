Forrnak a szurkolói indulatok: holnap 18 órakor a bajnoki döntőben Szeged-Veszprém

Bodó Richárd (kékben) hetek óta nagyon gyengén teljesít a MOL-PICK Szeged csapatában. Fotó: MTI

Az EHF a Szegedet és a vardart is megbüntette



Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a MOL-PICK Szegedet és az észak-macedón Vardar Szkopjét is megbüntette, mert a két csapat legutóbbi mérkőzésén, a férfi Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágó utolsó percében tömegjelenet alakult ki a pályán. A testület a szlovén irányítót, Dean Bombacot 3000 eurós bírsággal sújtotta, mivel ő robbantotta ki a dulakodást. Két játékos, Matej Gaber, Jorge Maqueda, valamint a stábból Djordje Ignjatovics és Marko Krivokapics egyaránt 2000 eurós büntetést kapott.



A klubnak 5000 eurót kell fizetnie a csapat viselkedéséért, illetve a biztonság és a rend nem megfelelő biztosításáért. Ferreira Moraest nem büntették meg, mert a fegyelmi testület álláspontja szerint ellenfele testi épségére nem jelentett különös veszélyt, így a kizárás megfelelő szankció volt vele szemben. A csapat viselkedéséért a Vardar 8000 eurós bírságot kapott, súlyosbító körülménynek tekintették, hogy a szezon során már előfordult hasonló eset az észak-macedónokkal.

Forrnak az indulatok a szurkolók körében. Nem meglepő egy ilyen kiadós vereség után. Súlyos, 11 gólos „zakóba" szaladt bele a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a bajnoki döntő első meccsén, a Telekom Veszprém otthonában. A bakonyiak 35–24-re nyertek, 11 gólos előnyt szereztek a holnapi (kezdés: 18 óra) visszavágóra. Lehetetlen küldetés, amely előtt áll a szegedi együttes. Azóta is találgat mindenki, hogy mi történt a Szegeddel, ismét jött a második félidei összeomlás. Nem az első az idényben.– Valami nagyon mást akartunk játszani – mondta Marko Krivokapics, a MOL-PICK Szeged másodedzője –, mint amit megbeszéltünk. Letértünk arról az útról, amit képviselünk, és ez nagyon nem működik. Nehéz ilyenkor okosat mondani, nagyon elrontottuk a második félidőt, ebben a teljes csapat benne volt.„Pastor mondjon le!" – sok helyen olvasható ez a szöveg, és ez finomabb változat. A spanyol mesternek mindig volt olyan tábora, amelyik egy-egy vereség után a lemondását követelte. Persze, van másik oldal is, aki ebben a nehéz helyzetben is kiáll a Szegeddel bajnoki és kupagyőzelmet szerző tréner mellett. Egy biztos, most a kék táboron belül hatalmas a megosztottság. A debreceni mk-győzelem után mindenki reménykedett abban, hogy egy olyan idényt produkál a csapat, ami történelem lesz. Nem lett az. Nem sikerült a kölni BL négyes döntőbe jutni, és a bajnoki arany megszerzése is távolra került.– Most is azzal kezdeném, mint amit a meccs után mondtam: elnézést kérek minden szegedi szurkolótól. A felelősség mindenkié, ezt a csapat, azaz mi rontottuk el. Magunkba kell néznünk. Mindenkinek! Csakis a győzelem lehet elfogadható számunkra, és ezért, ígérem, mindent meg is teszünk vasárnap – nyilatkozta Juan Carlos Pastor vezetőedző.A vasárnapi meccs előtt a klub köszönti a 2014-ben EHF- kupa-győztes csapatot, így a berlini hősök közül többen is eljönnek a döntő visszavágójára.A Csak Előre a Szegedi Kézilabdáért Egyesület ismét szurkolói felvonulást szervez, 17 órakor indulnak a Széchenyi térről.A találkozót az M4 élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.