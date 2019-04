Főszerepet kapnak a tinik: Márki Ernő, a szegedi pingpong Minarik Edéje

Márki Ernő (balról) továbbra is teljes erővel dolgozik a szegedi asztaliteniszért. Fotó: atsk szeged

– Jön Lékó Péter, továbbra is rendszeresen pingpongozik – kezdte a beszélgetést Márki Ernő, az ATSK Szeged asztaliteniszklub elnöke. – A kiváló sakkozó szereti a játékot, és most már rendszeresen fel- tűnik nálunk a többször megyei gólkirály labdarúgó, dr. Szőke Péter is. Mindketten kimondottan ügyesek, jól játszanak.Ha Márki Ernőt röviden jellemezni kellene, akkor rá igazán frappáns az megállapítás, hogy ő a szegedi asztalitenisz Minarik Edéje.– Néha elfáradok, de továbbra is lelkesen végzem a munkám, mert szerencsére tehetségekben nincs hiány. Az ország tíz legjobb utánpótlás-nevelő klubja között tartanak számon bennünket. Az újonc leánycsapatunk harmadik lett az országos bajnokságon, a serdülő leány- és fiúegyüttesünk pedig a legjobb nyolcig verekedte magát. Éppen ezért a saját tehetségeinkre építünk, az NB I-es női csapatban is fiatalok szerepelnek, és az NB III-as férfi alakulat keretét is saját nevelésű játékosok alkotják.A klub büszkesége Major Endre. A kerekesszékes sportoló gőzerővel készül a tokiói paralimpiára, minden esélye megvan arra, hogy ott legyen a jövő évi nagy eseményen.– Jelenleg a világranglista második helyén áll, sokat edz, készül. Szelei Szabolcs irányítja a munkáját, Endre pedig mindenben partner. Szeretne jó eredményt elérni, nem lesz könnyű dolga, hiszen 2016-ban Rióban berobbant a nemzetközi mezőnybe, most már nagyon készülnek ellene az ellenfelek.Az ATSK Szeged mindig kiemelt figyelmet fordított az amatőrök versenyeztetésére. Rengeteg házi versenyt rendeztek a klubban.– Csongrád megyében sikerült igazi pezsgő életet beindítania a szövetségnek, 33 amatőr csapat verseng hétről hétre, Szegedtől Szentesen át Apátfalváig. Nincs olyan hétvége, hogy ne lenne valamilyen viadal, az ATSK Szeged mellett a Floratom Szeged és a Móravárosi Kinizsi Asztalitenisz Club is rendszeresen szervez ilyen jellegű viadalokat – zárta a beszélgetést Márki Ernő.