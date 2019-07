Fradi-legenda dédunokáját Igazolta le a Szeged-Csanád GA

Fotó: Szeged–Grosicsakademia.hu

Joao Janeiro csapatában folytatja a Ceglédtől érkezett Kárász Krisztián, aki a korábbi Fradi-legenda, Gyetvai László dédunokája. Pályafutását a Ferencvárosban kezdte, korábban járt a francia élvonalban is próbajátékon, majd a Fradi II. csapatának kapitánya is volt, a zöld-fehéreknél pedig pályára lépett a Liga-kupa-döntőben is. A jobbhátvédként bevethető labdarúgó az előző idényben a másodosztályban szerepelt Ceglédben játszott, ahol négy gólt is szerzett – erősségének a fejjátékát tartja, és szívesen veszi ki a részét a támadásokból is. Új csapatában először szombaton, az Érd elleni felkészülési meccsen játszhat.