Gál Vera újabb szintet lépett Eb-címével

Az orosz piacok súlymértéké­ből kialakult gömbsúlyzó egye­­lőre csak a fitnesz számára ismerős, pedig már komoly ver­­seny­sportrésze is van, amelynek képviselői hivatalosan kitűzték a célt: olimpiai sportágat akarnak csinálni a kettlebellből. A súlyemelésből ismerős szakítás és lökés mellé így a biatlon is bekerült a versenyekbe, amely egy összesített eredmény, ebben mérnék össze erejüket az ötkarikás játékokon. Biztató, hogy a világszerte egyre népszerűbb sportágnak van egy szegedi klasszisa. Gál Vera több Eb- és vb-érem után azt nyilatkozta nekünk, szeretne a kontinens legjobbja lenni, és az idei viadalon ez össze is jött: szakításban Európa-bajnok lett, mi­­után 10 perc alatt 191 alkalommal emelte szabályosan a magasba a 16 kilogrammos gömbsúlyzót.



– Az olimpiai célok miatt ki­­alakított biatlon nem a legkedvezőbb nekem, ugyanis a szakítás csak fél pontot ér, a lökés pedig egyet, és előbbi számban vagyok jobb – nyilatkozta az új szabályokról Gál Vera.



A szegedi sportoló lökésben 60 alkalommal ért el szabályos gyakorlatot, szintén tíz percen belül egy 16 kilós súllyal. Nem akármilyen terhelést jelent ez, a helyes technika így elengedhetetlen. Ebben nem csak ed­­­zője, Barcsik László van a segítségére, hiszen a Szegedi Lelkesedés SK versenyzőjére olykor az olimpikon súlyemelő klubtársa, Nagy Péter is figyel.



– Péter tapasztalata aranyat ér, néha odajön hozzám, ha látja, hogy a fáradtságom a technikámon is látszik. A nőknél eddig nem volt lökés, ezen az Eb-n próbáltam ki élesben először, a bronzérem épp ezért biztató, de még sokat kell dolgoznom, hogy annyira jól menjen, mint a szakítás – hangsúlyozta Gál Vera, majd elárulta: az olimpiai sportággá válás első része, hogy 40 nemzeti szakszövetség alakuljon, hazánkban ő is dolgozik az ügyért.