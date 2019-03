Gól nem esett, sérülés volt a megyeegyes rangadón

Ifjúságiak, A csoport

19. forduló: Bordány–UTC 5–1, gsz.: Vuletity (2), Masír, Szőke, Hajdú, ill. Kosztolányi. Tiszasziget–Algyő 6–2, gsz.: Varga K. (2), Pap R. (2), Nacsa (2), ill. Molnár G. (2). Szentesi Kinizsi–HFC 3–2, gsz.: Smiák, Bertók, Péter, ill. Siber, Pomozi. Zsombó–Kiskundorozsma 2–3, gsz.: Mihálffy G., Mocsári D., ill. Kalapács (2), Doroiman. Csongrád–FK Szeged 2–0, gsz.: Szántai-Kis, Szőrfi. Kistelek–Mindszent 5–0, gsz.: Tóth Á. (4), Nagy D.

A hétvégi program

20. forduló, szombat, 15 óra: Röszke–SZVSE, Kiskundorozsma–Makó II., Algyő–Szentesi Kinizsi, UTC–Tiszasziget, FK 1899 Szeged–Foliaplast-Bordány; vasárnap, 15 óra: HFC II.–Zsombó, Szőreg–Csongrád. Szabadnapos: Székkutas.

Tiszasziget, 200 néző.Nagy Attila – közepesen (Geleta, Bende).Czirják 0 – Rádi 6 (Skribek –), Papp Á. 7, Zámbori 6 (Bozóki –), Rutai 6, Réczi 5,5, Drágity 6 (Fődi –), Fodor Á. 6, Bálint D. 5,5, Kökény 6, Kántor 7,5.Bernát Péter.Siska 7 – Sebők – (Jernei 7,5), Hatvani I. 7, Pénzváltó 7, Szélpál A. 7, Mészáros Z. 7,5, Daróczi 7 (Varga G. –), Belanka 7, Bozsóki 7, Kovács M. 7 (Tóth M. –), Szil 7.Sebők László.– Próbálkoztunk, de a defenzív Algyőt nem sikerült feltörni. Sebők Lacinak mielőbbi gyógyulást kívánunk.– Egy jó tavaszi rajt után teher nélkül érkeztünk a listavezetőhöz. A mezőnybeli küzdelem dominált. Az egy-két nagyobb helyzet mindkét oldalon kimaradt, így igazságos a döntetlen.A házigazda Tiszasziget és az Algyő mérkőzésén nem született gól, helyzet is kevés volt, viszont a meccs elején, a hetedik percben a vendégek játékos-edzője, Sebők László súlyos orrsérülést szenvedett, amely miatt nem is tudta folytatni a játékot.Bordány, 150 néző.Dobai János – jól (Szöllősi, Kőhalmi).Vasas 7 – Sólya 7, Fodor B. 7, Popovics M. 8, Molnár D. 7, K. Tóth 7, Balázs 7, Kis L. 8, Virág 7, Lőrinc 7, Tóth A. 7.Tóth János.Mészáros L. 4 – Zsömbörgi 4, Szántó D. 4, Péczely 4, Sós M. 4, Zsibrita 4, Valach 4, Kiss P. 4, Nagy G. 4, Balogh D. 4, Koncz P. 4.Balogh Dávid.Popovics (7., 88.), Kis L. (44., 62.), Vékes (84.), ill. Balogh D. (33.).– Úgy érzem, teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.– Ezt nem így terveztük, de bízunk a jobb folytatásban.Zsombó, 100 néző.Tihanyi Gábor – jól (Bartucz, Samu).Rozs E. 6,5 – Bálint V. 6,5, Székely A. 6,5, Kószó T. 6,5, Zetkó Z. 6,5, Gyuris D. 6,5, Rozs Á. 6,5, Németh T. 6,5, Molnár B. 6,5, Gajdó 6,5, ifj. Mihálffy Zs. 6,5.Mihálffy Zsolt.Ábrahám 6 – Farkas F. 6, Molnár K 6,5, Papp 6, Marjanucz 6, Farkas Á. 5,5 (Takács 6), Ottlik M. 6,5 (Molnár F. –), Rudisch 6,5, Puskás Cs. 7, Csamangó 5,5 ( Tóth I. –), Géczi 5,5 (Szilágyi 6).Szabó Zsolt.Ottlik M. (57.).– Jól felkészített, fegyelmezett csapatok küzdelméből egy jól elvégzett bedobást követő gól révén a vendégcsapat vitte el a három pontot.– Küzdelmes mérkőzésen ha nehezen is, de sikerült értékes három pontot szereznünk.Csongrád, 150 néző.Lászlai Róbert – kiválóan (Szöllősi, Szeles).Verebélyi 6 – Bodor 5, Bartucz 7 (Vellai –), Mészáros 5, Juhász 5 (Deli 6), Orovecz 5 (Vitos –), Köteles 5, Rakonczai 6 (Kiss –), Bálint 5, Koncz 6, Borda 6.Keller Mihály.Győri 5 – Imre 5 (Palócz 5), Szélpál 5, Dóra T. 5 (Makai 5), Mucsi 5,Csuka 5 (Hegyesi 5), Gyurkovics 5 (Lengyel 5), Szalai 5, Heredea 5, Benkő 5, Vámos 5 (Dóra J. 5).Hüvös Gábor.Koncz (19.), Bartucz (32., 65.)– A győzelemnek örülhetünk, a jobb játék csak akkor jön, ha többet edz a csapat.– A fiúk tisztességesen tették a dolgukat, ennyire futotta.Makó, 50 néző.Mezei Máté – közepesen (Petrovszki, Halma).Füstös 7 – Varga Á. 7, Csávás 7, Frank 7 (Megyesi –), Bartucz 9, Posztós 5 (Herczeg 6), Bakos A. 7 (Kardos –), Bány B. 5–2=3, Szilvási 5 (László 6), Beke 5 (Tóth T. 5), Giba 6.Krucsó Ákos.Nagy 6 – Kabódi 6, Kis Á. 7, Bartyik 6, Daraki 4,5, Szabó 7, Szántó 5 (Lászlai 6), Kis D. 5, Badi 5 (Homoki), Kovács 6, Bujáki 6.Horváth Zoltán.Frank (10., 66. – utóbbit 11-esből), Bakos (14.), Bartucz (80. 87.), ill. Csávás (9., öngól), Szabó (46.).: Bány B. (90.)– Nagyon izgalmas mérkőzésen a második félidei jó helyzetkihasználásunk döntött.– Sok helyzetünk volt az első 30 percben, persze hátul hoztuk a formánkat. Az első félidő végén a Makó eldönthette volna a meccset, majd domináltunk, a játékvezető pedig még a makóiak meglepetésére is büntetőt adott nekik. Kitámadtunk, majd megkontráztak. A Makónak gratulálok, másnak nem tudok!Szeged, SZVSE-stadion, 100 néző.Szabó László – jól (Bereczki, Fodor).Csanádi D. 7,5 – Kormányos 8, Vastag 8, Csamangó 8, Csanádi I. 7, Fülöp 8, Pócs 8,5, Végh 8, Péter 8, Szabó 8,5, Hatvani 7,5.Kelemen Balázs.Vígh 6 – Csikós 4,5, Borgulya 4,5–2=2,5, Németh 6, Kozó 4, Faragó N. 5, Nagy B. 5, Bartos 4,5 (Fekete 4), Dürgő 4, Fátyol 5, Táncos 4.Kiss Máté.Szabó M. (10.), Pócs (33.), Hatvani (42.), Albert (62.), ill. Nagy B. (71.).– Remek első félidő után kicsit beleültünk az eredménybe, erre figyelni kell a jövőben. Ettől függetlenül gratulálok a csapatnak, hiszen jó játékkal szép győzelmet arattunk. Dolgozunk tovább!– Csapatunk 5 alapembere csak a lelátóról tudta nézni a mérkőzést, ilyen formában meg sem tudtuk nehezíteni az SZVSE dolgát. Gratulálok ellenfelünknek a győzelemhez!Szentes, 100 néző. Vezette: Kakuk Szabolcs – közepesen (Szalai Sz., Minda).Tóth L. 8 – Vincze Z. 7, Kiss-Kása 7, Kovács N. 8 (Lázár –), Prozlik Á 7, Bertók 7, Molnár Zs. 7 (Plenter –), Paczali 7 (Légrádi –), Szarvas 7 (Lőrincz –), Szeles 7, Juhász Cs. 7.Némethy László.Kandó Zs. 5 – Szabó M. 5, Kiss R. 5 (Gyuris N. –), Balog K. 5 (Almási –), Rácz D. 5 (Szőke 6), Mohácsi 6–2=4, Gyüre 5, Rau G. 6, Győrfi 5 (Rostás –), Perpauer 5 (Bartyik R. 5).Vinnai István, Bacsa Zsolt.Molnár Zs. (34.), Kovács N. (83., 88.).Mohácsi (72.).– Remélem, ezzel a győzelemmel visszatér az önbizalmunk és a hitünk.– A Szentes háromszor jött át a félpályán, szerzett belőle három gólt, miközben mi a helyzeteinket nem tudtuk gólra váltani. Sajnos nemcsak a mérkőzés volt gyenge színvonalú...1. Tiszasziget 18 14 2 2 62 – 12 442. Algyő 18 13 2 3 40 – 12 413. SZVSE 18 10 4 4 40 – 20 344. Bordány 18 10 2 6 39 – 23 325. Röszke 17 10 0 7 33 – 21 306. Kiskundorozsma 18 10 0 8 27 – 25 307. Szentes 18 9 2 7 25 – 22 298. Szőreg 17 8 5 4 29 – 19 299. Csongrád 17 9 1 7 22 – 25 2810. HFC II. 18 7 1 10 32 – 40 2211. UTC 18 6 2 10 27 – 43 2012. Makó II. 18 5 4 9 24 – 31 1913. Zsombó 18 3 1 14 18 – 52 1014. Székkutas 18 2 3 13 24 – 56 915. FK 1899 Szeged 17 1 3 13 15 – 56 61. DAFC Szeged 18 16 0 2 86 – 18 482. HFC 18 15 1 2 94 – 22 463. Szentes 17 14 2 1 80 – 14 444. Tiszasziget 18 12 1 5 100 – 44 375. Bordány 18 10 1 7 59 – 33 316. Csongrád 18 9 2 7 42 – 36 297. Kiskundorozsma 18 7 4 7 39 – 33 258. Kistelek 17 7 2 8 45 – 53 239. UTC 18 7 1 10 33 – 78 2210. Algyő 18 6 3 9 54 – 57 2111. Zsombó 17 5 0 12 22 – 73 1512. MUFC 18 4 3 11 39 – 62 1513. FK 1899 Szeged 18 3 5 10 23 – 38 1414. L–IT SZEAC 17 3 2 12 16 – 92 1115. Mindszent 18 1 1 16 24 – 103 4