Gólok, jókedv a Mézi-kupán

III. Mézi-kupa, döntő. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 400 néző.Papp, Kovács.Sportolók/média: Molnár D. – Süli A. 2, Varga P. 2, Süli R. 1, Herbert, Nagy P. 1, Berta 2.Birkás, Gyúrós 1, Vajgely. Edzők: Jorge Maqueda, Nagy Martin.Szögedi Köménymag: Dankó – Dobos L. 2, Major 4, Juhász, Török, Ábrahám, Varga Zs 2.Cserny-Kuhn, Szanyi, Harmati, Molnár, Várkonyi G, Laluska. Edzők: Mario Sostaric, Stanislav Kaspárek.1. Sportolók/média, 2. Szögedi Köménymag, 3. Csak előre, 4. Mézi.Mézi, azaz Mézes Sándor emléke ismét összehozta a szegedi kézilabdabarátokat. 2016-ban hunyt el a MOL-PICK Szeged hűséges szurkolója, akit mindenki szeretett. Vasárnap délután közel 400 néző és négy népes csapat találkozott az újszegedi sportcsarnokban, köszönhetően a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nek.Az első elődöntőt a Sportolók/média csapata nyerte a Csak előre ellen. A keretekben egykori legendák is szerepet kaptak, a sportolóknál Berta Róbert és Herbert Gábor, a szurkolóknál Dobos László. A címvédő Mézinél Avar György, Bartók Csaba és a női pólóválogatott egykori szövetségi kapitánya, Merész András is játszott, de ez is kevésnek bizonyult a Szögedi Köménymag ellen, mert büntetőkkel a Köménymag nyert.A bronzmeccsen a Dean Bombac és Stefan Sunajko által irányított Csak előre nyert a Pedro Rodriguez és Mirko Alilovic vezette Mézi ellen. A döntőben volt olyan időszak, amikor a Mario Sostaric és Stanislav Kaspárek edzette Köménymag három találattal is meglépett a Sportolók/média együttese ellen. Jorge Maqueda és Nagy Martin alaposan felrázta a csapatát, a második félidőben fordítottak, majd a hajrában átvették a vezetést, és 10–8-ra nyertek, immár kétszeres győztesnek vallhatják magukat.A torna ismét elérte a célját, a szurkolókat és az itthon lévő csapattagokat összehozta a rendezvény. Ilyen volt Mézes Sándor is, összefogta a szurkolókat, ezért jó ez a viadal, mert közösséget épít.