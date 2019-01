Gólvágók párharca lesz a SZUE-ban: a Fradi látogat Szegedre pénteken

Januárban a címvédő UVSE otthonában vívott bajnokin a hazaiak edzője, Benczur Márton mondta Varga Tamás tanítványairól: szerinte a szegedi csapat fejlődött a legtöbbet az őszi szezonban. Ezt főként február végén és március elején szeretné bizonyítani a Tisza-parti alakulat, hiszen ekkor jönnek egymás után a pontszerzéssel kecsegtető bajnokik a Honvéd, a Szentes és a Tatabánya ellen. Most még tehát a tavaszi formát szeretnék megalapozni, de érdekes lehet, hogy a Fradi elleni őszi bajnoki után most mire jutnak a szegediek.



Akkor hét gól volt közte a zöld-fehérek javára, de úgy, hogy a Szeged szépen megszórta a hazaiakat, hiszen tíz gólt is szereztek. Épp ebből a szempontból érdekes ez a párosítás, hiszen a gólvágók párharcaként is be lehet harangozni: az OB I góllövőlistájának első tíz helyezettjéből hárman is szerepet kapnak. Az exszegedi Bujka Barbara harmadik (29 gól), a hazaiak legeredményesebb játékosa, Lengyel Dominika (24) a hetedik, míg Tóth Csabai Dóra (21) a kilencedik helyen áll a listán.