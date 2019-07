Gólzáporos hétvége a megyefociban: hétszer volt eredményes a Bordány és a Makó is

Öt gól, öt gólszerző. A sárga-kék mezes vásárhelyiek elosztották a találatokat Orosházán. FOTÓ: OROSHÁZI LABDARÚGÁS, FACEBOOK

A sort a Bordány nyitotta, amely pénteken újból a Bács me­­gyei Kiskunmajsával játszott. A két csapat mérkőzése ezúttal is igen gólgazdag csatát hozott, amiből most Tóth János csapata jött ki jobban, többek között Táncos Bence mesterhármasával, hét gólt szerezve győzött a Bordány.Szintén hét gólig jutott a Makó is, amely a Tiszaszigetet ütötte ki hazai pályán. A hagymavárosiaknál három új játékos is betalált, igaz, Sirokmán Zoltán ismerős lehet a makói drukkereknek, hiszen a makói nevelésű játékos az NB II-es Tiszakécskétől térhet vissza. Tomisics Stefan és Makszimovics Nikola az előző idényt a SZEOL SC-ben töltötte, azonban követhetik edzőjüket, Siha Zsoltot Makóra.A Hódmezővásárhelyi FC is idegenben tudott nyerni, Szűcs Róbert csapata Orosházán győzött, méghozzá öt különböző gólszerzővel. Nem volt ennyire sikeres már az Algyő, a megyeegy előző kiírásának bajnoka a Bács megyei I. osztály győztesének otthonában szenvedett 4–0-s vereséget. A tavalyi bajnokban új játékosként feltűnt a kapus Weszelovszky Gábor, valamint Rádi Martin. A Székkutas Békéscsabán, a megyeegyes Jaminától kapott ki.Eredmények: Orosházi MTK-­ULE–Hódmezővásárhelyi FC 3–5 (0–3), vásárhelyi gól: Koncz, Mezei, Bürgés, Mohácsi, Győrfi. Makó FC–Tiszasziget 7–0 (2–0), gól: Hegyesi B. (2), Varga, Vas, Sirokmán, Tomisics, Makszimo­vics. Csongrád–Kecskeméti LC 3–2, csongrádi gól: Fodor D. (2), Orovecz. Kiskunfélegyhá­­za–Algyő 4–0. Békéscsaba Ja­­mi­­na–Székkutas 5–3, kutasi gól: Ko­­vács R. (2), Szántó K.