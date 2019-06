Gruber és Dimák remek formában várja a görögországi búvárúszó Eb-t

Dimáktól (balról) edzője szerint akár érmet is remélhetünk. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

Keményre sikerült a hajrá a felkészülésben. A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub két versenyzője, Gruber Kornél és Dimák Dávid két hét múlva a görögországi Európa-bajnokságon áll rajthoz. Az elmúlt héten a rekkenő hőségben nem volt könnyű dolga egyik versenyzőnek sem. Persze, sokan irigylik a búvárúszókat, hiszen a kánikulában vízben lehetnek, de nekik sem egyszerű ilyen körülmények között edzeni.– Szerencsére ilyenkor már csak a szinten tartás játssza a főszerepet – számolt be a két versenyző állapotáról Kanyó Dénes vezetőedző. – Mindketten sokat edzettek előtte. Az országos bajnokság után leült a csapat beszélgetni, mert nem úgy úszott senki sem, ahogy elvártam volna. Szerencsére ez eljutott mindenkihez, és nagyon keményen odatette magát az összes versenyzőm, nagyon szépen edzettek. Gruber Kornél és Dimák Dávid is minden dicséretet megérdemel, nagyon bízom benne, hogy eredményesen szerepelnek majd az Európa-bajnokságon. Ebben benne van akár több érem is.Nincs megállás, a két férfi versenyző jövő kedden útra kel, számukra megkezdődik az év legfontosabb versenye. A világ- és Európa-bajnok Kanyó Dénes kihagyja a kontinensviadalt.– Az országos bajnokságon több számban is szerepeltem, jól ment a versenyzés, több bajnoki címet is szereztem, ennek ellenére most nem indulok. Negyvenkét évesen figyelek arra, hogy mennyit bírok. Számomra a legfontosabb, hogy 2020-ban kiharcoljam a világjátékokon való részvételt. 2017-ben Lengyelországban 400 méter felszíni úszásban sikerült nyernem. A célom az, hogy megvédjem a címem, ezért edzek, ezért készülök.A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub sportolói közül a fiatalok továbbra is edzésben maradnak, ők augusztusban az egyiptomi junior világbajnokságon képviselik majd a szegedi színeket. A versenyzők pedig szeretnék folytatni a hagyományt, eredményesen képviselni hazánk legeredményesebb búvárúszó-egyesületét.