Gyakoroltak az NB III-as csapatok

Január utolsó szombatján minden Csongrád megyei NB III-as együttes felkészülési mérkőzést játszott.



A Szeged-Grosics Akadémia a Makót fogadta Gyulán, és 3-0-ra nyert Joao Janeiro együttese, amelyben játszottak az új szerzemények. A Szeged-GA a szünetben 1-0-ra vezetett, majd a szünet után eg szögletet követően volt eredményes, majd a lefújás előtti pillanatokban állította be a végeredményt. A Makóban pályára lépett az ősszel a SZEOL SC-ben futballozó Szabó Attila és Göncző László, valamint az eddig a Szőregben játszó Deák Bence.



A SZEOL SC a tavalyi Csongrád megyei I. osztályú bajnokkal, az Algyővel gyakorolt: a kék-feketéknél pályára lépett a korábban a Tiszakécskében játszó Kalmár Ferenc, aki gólt is szerzett, majd a szünet előtt egy rossz földreérkezés következtében mentő szállította el a pályáról. Rajta kívül a SZVSE védője, Seres Bence, valamint a hódmezővásárhelyi származású, eddig a Csákvárban játszó Gajda Márkó is szerepet kapott a csapatban. Siha Zsolt csapata az első félidőben hármat lőtt, majd Kovácsnak köszönhetően 0-4-nél szépített az Algyő, de az utolsó szó a szegedieké volt.



A HFC kilencgólos meccsen győzte le a Békés megyei I. osztályú Szarvast: a vásárhelyieknél a Maldív-szigetekről hazatérő 24 éves támadó, Csordás Simon mellett a Szeged-GA-tól érkezhet két fiatal tehetség, Povázsai Zsolt és Balogh Gusztáv, valamint ott volt a kezdőben az első téli érkező, Beszterczei Attila.



A Csongrád és a Tiszasziget egymás elleni mérkőzése elmaradt.



Algyő SK - SZEOL SC 1-5 (0-3)

Algyő: Siska - Mészáros, Belanka, Pénzváltó, Varga, Lajkó, Hatvani, Sebők, Bozóki, Szil, Kiss R. Játszott még: Révész (kapus), Daróczi, Szélpál, Bozsóki, Kovács M., Tóth M. Játékos-edző: Sebők László.

SZEOL SC: Leindler - Kéri, Rácz, Gál, Grünvald, Forró, Ondrejó, Pócs, Beretka, Péter, Kalmár. Játszott még: Tóth Á. (kapus), Buzási, Seres, Gajág, Antman, Lévai, Kozics, Gajda, Horváth P., Tomisics, Makszimovics. Edző: Siha Zsolt.

Gól: Kovács M. ill. Kalmár, Péter, Ondrejó, Makszimovics (11-esből), Tomisics.



Hódmezővásárhelyi FC - Szarvas 5-4 (1-1)

HFC: Varga G. - Jankelic, Szabó Cs., Komáromi, Tóth J., Beszterczei, Katona, Povázsai, Balogh G., Bódai, Csordás. Játszott még: Bürgés, Gyüre, Bartyik R., Győrfi, Darida, Perpauer, Vass. Edző: Szűcs Róbert.

Vásárhelyi gól: Csordás, Katona, Bódai, Bartyik R., Szabó Cs.



Szeged-GA - Makói FC 3-0 (1-0)