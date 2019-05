Győzelem, Balogh felpolcolt lábbal nézte végig a második félidőt: Cegléd-MOL-PICK Szeged 29-37

Ceglédi KKSE - MOL-PICK Szeged 29-37 (12-21)

Férfi kézilabda NB I, 25. forduló. Cegléd, 700 néző. Vezette: Földesi, Halász.

Ceglédi KKSE: Mojszilov - Pocsai 4/2, Schäffer 7, Spekhardt 1, Davidovic 1, Gábor 2, Lászlai 4. Csere: Aleksza, Koncz (kapusok), Juhász K. 4, Müller, J. Mikita 4, Hódi 1, Vucskovics 1. Vezetőedző: Nagy Károly.

MOL-PICK Szeged: Alilovic - P. Rodríguez 3, Canellas 4/1, Gaber 3, Henigman, Bodó 2, Sunajko 6. Csere: Sego, Nagy M. (kapusok), Balogh 3/1, Sigurmannsson 5/2, Zsitnyikov 2, Bombac 1, Maqueda 3, Kaspárek 5. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: 2/2, ill. 6/4.

Kiállítás: 6, ill. 4 perc.



​NYILATKOZATOK:



Nagy Károly, a Ceglédi KKSE vezetőedzője: - Gratulálok a győzelemhez, megérdemelt sikert arattak. Emelkedő tendenciát mutat a játékunk támadásban és védekezésben egyaránt, kezd kézilabdára hasonlítani. Imádkozunk a bennmaradásért, kedden még megverekszünk a Veszprémmel. Reméljük, hogy nem lesz az élet olyan igazságtalan, hogy sosem álltunk kieső helyen a szezonban, és mégis búcsúzunk az első osztálytól. Remek ellenfél volt a PICK, végig harcolt.



Juhász Károly, a Ceglédi KKSE játékosa: - Gratulálok a vendégeknek. Nagyon szeretek a Szeged és a Veszprém ellen játszani, pláne, ha komolyan vesznek bennünket, mint ma. Remélem tényleg bennmaradunk, de már nem rajtunk múlik. Sok sikert kívánok a PICK-nek a bajnoki döntőhöz.



Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője: - Gratulálok a Ceglédnek a komoly meccshez, jó munka folyik itt. Nehéz volt pályára lépni a durva BL-negyeddöntős kiesés után. Fontos, hogy visszatérjünk a hétköznapokba. Szerettük volna, hogy védjen mindkét kapusunk, ez lesz kedden is, mert a döntőben nagy feladat vár rájuk, de Martin is kapott perceket. Kihasználtuk a meccset, hogy védekezésben új dolgokat próbáljunk ki. Henigman és Gaber, illetve Canellas és Bodó együtt védekezése fontos volt. Sunajko is nagyon jól játszott ma, megérdemelte a játékperceket.



Sunajko Stefán, a MOL-PICK Szeged játékosa: - Nagyon örülök a játéklehetőségemnek. Gratulálok az ellenfélnek a jó meccshez, mi is jól kézilabdáztunk, egyedül egy 5-10 perces gyengébb periódusunk volt. Három meccs vár még ránk idén, felkészülünk rájuk, mert mindet meg akarjuk nyerni.



VÉGE



60. perc: Juhász Károly átlövése már a negyedik gólját jelenti, 29-35. Szól a vastaps a lelátóról, helytálltak a hazaiak. Kaspárek találata zárja a meccset, 29-37.



59. perc: Kaspárek lőhet ziccerben, véd Koncz, oldalt megy ki, majd ismét hárít a fiatal kapus.



58. perc: Maqueda szerez labdát, Sunajko rohan, Davidovic odaüt, gól és két perc. 27-35 két és fél perccel a vége előtt. Schäffer cunderezik kiszorítva, 28-35.



57. perc: Mikita, majd Gaber, 27-35.



56. perc: Bodó kidobja a csarnokból a labdát. Nagy érkezik Sego helyére, rögtön rohannak a kapujára, Juhász, 26-34. Koncz mutatkozik be védéssel a hazai ketrec előtt.



55. perc: az első szegedi kiállítás, Maqueda, nem ért vele egyet. Pocsai értékesíti a megítélt büntetőt, 25-34.



54. perc: Mikita lövi el a blokk mellett a labdát, 24-33. Kaspárekre nem marad ember, 24-34.



53. perc: Maqueda blokkolja Mikitát, oldalt megy ki. Sunajko szemfüles labdaszerzés után lő óriási gólt, 23-33.



52. perc: Gabernek rossz Canellas bejátszása.



51. perc: Mikita átlövését már nem bírja kirúgni Sego, 23-32.



50. perc: Gábor átlövését olvassa Sego. Canellas rendezetlan fallal szemben, 22-32. Közte tíz! Időt kérnek a hazaiak.



49. perc: Canellas belövi a hétméterest, 22-31.



48. perc: Lászlai az üresen tátongó vendégkapuba, 22-30.



47. perc: Zsitnyikovval nem bírnak a védők, 21-30.



46. perc: Maqueda szerez labdát, Kaspárek viszi végig ügyesen, 20-29. Schäffer a hazaiak legjobbja, hatodszor talál be, 21-29.



45. perc: jól védekezik a Szeged.



44. perc: Sigurmannsson forgácsolja szét a kapufát büntetőből.



43. perc: Blokkról lepattanó labdát véd Sego, majd Lászlai szedi össze a kipattanót a balszélen, 20-28.



42. perc: Gaber agresszív labdaszerzése után Sigurmannsson a kapusba lövi, majd Sego véd, indítja ismét az izlandit, most már gól, 19-28.



41. perc: Lászlai lövi el a labdát Sego mellett a balszélről a hosszúba, 19-26. Bombac lövőcselére a kapus és a védők is elugranak, majd szinte üres kapuba lő, 19-27.



40. perc: nem figyelnek Sigurmannssonra a balszélen a hazai védők, 18-26.



39. perc: átlövést véd Sego. Kaspárek mattola Alekszát, 18-25.



38. perc: tapad a Cegléd a Szegedre, Gábor-gól, 18-23. Gaber tűnik el támadásban, Gaber a vétkes, két perc és hetes. Sigurmannsson, 18-24.



37. perc: Kaspárek töri meg a szegedi gólcsendet hat perc és tíz másodperc után, 17-22. Labdaszerzés, Pedro szalad a leggyorsabban, 17-23.



36. perc: bennmaradt az öltözőben a PICK, most Schäffer lő gólt lerohanásból, 17-21. Időt is kér Pastor.



35. perc: Gaber ziccerből fölé. Sego véd, Spekhardté a kipattanó, 16-21.



34. perc: Pocsai a jobbszélről, 15-21. Bodó elszórja a labdát támadásban.



33. perc: újabb Schäffer-gól, 14-21. Kaspárek átlövését tenyereli ki Aleksza.



32. perc: jó hír, hogy Gaber ott van a pályán, Balogh Zsolt viszont a kispad végén felpocolt lábbal ül...



31. perc: a MOL-PICK Szeged kezdi a második félidőt, a gólgyártást azonban a hazaiak, Schäffer rendezetlen fal ellen, 13-21.



FÉLIDŐ



30. perc: újabb szegedi lerohanás, Maqueda, 12-20. Majdnem eladja a Cegléd, szétugrik a fal, Alilovic véd. Gaber marad lent a parkettán. A fejét verhette be estében. Tíz másodperc, támad a Szeged, Maqueda beállóból, 12-21.



29. perc: Müller nem tudja összeszedni beállóban a labdát, Sigurmannsson és Pedro rohan, utóbbi a gólszerző, 12-19.



28. perc: Maqueda lerohanásból, 12-18.



27. perc: Davidovic, 12-17.



26. perc: Gaber elől ütik el a labdát, Vucskovics rohan, 11-16. Időt kér Juan Carlos Pastor. Zsitnyikov fut üresbe a labdával, 11-17. Balogh elcsúszott a passz pillanatában, lesántikál, Aleksza és Gábor segíti le, a bal bokáját fájlalja.



25. perc: Pocsai hétméeresből, 10-16.



24. perc: Balogh adja kínaira a labdát Pedrónak, Aleksza ezt is hárítja.



23. perc: Aleksza védi Zsitnyikov közbelövését. Hódi, 9-16.



22. perc: jó a szegedi blokk.



21. perc: Mikita töri meg a hazai gólcsendet, 7-15. Pontatlan szegedi támadás, Juhász használja ki, 8-15. Sigurmannsson cunderezik, pont áthalad a labda a gólvonalon, 8-16.



20. perc: óriási gól, Bodó talpról a hosszú felsőbe, a kapufáról vágódik a hálóba a labda, 6-15.



19. perc: Alilovicsig elvánszorog a labda, hivatalos védés. Eladja a Szeged.



18. perc: Sunajko az üres kapuba, 6-14.



17. perc: Balogh előtt nyílik szét a ceglédi fal, 6-13.



16. perc: időt kérnek a hazaiak. Akadozik a támadásuk, el is vesztik a labdát. Gaber harcol, 6-12. Müller kap két percet.



15. perc: Gaber, Mojszilov véd. Gyönyörű gól, Sunajko cunderezik, 6-11.



14. perc: Sunajko védekezik jól, labdaszerzés a jutalma. Egyelőre a szegedi szurkolók a hangosabbak, mintegy harmincan lehetnek. Balogh büntetőből, 6-10.



13. perc: Gábor sokkal fölé átlövésből. Pedro a szélről, 6-9.



12. perc: Alilovic hárít, majd Bodó rendezetlen fal ellen megszerzi első gólját, 6-8.



11. perc: Schäffer ismét a kezek alatt lő, mellé. Alilovic indítja Sunajkó, hosszú. Ceglédi szabálytalanság után Sunajko megveri lábbal a védőket, 6-7.



10. perc: Pocsai lerohanásból, 6-5. Gaber beállóból egyenlít, 6-6.



9. perc: nem jó Schäffer húzása a jobbszélre.



8. perc: Lászlai kicselezi a szélen Pedrót, de Alilovic véd. Canellas másodszor talál be, 5-5.



7. perc: a második büntetőjét már nem dobja be Sigurmannsson, kapufa.



6. perc: Schäffer pattintja be Alilovic lábai között, 4-4. Juhász rohan labdaszerzés után, 5-4.



5. perc: Sigurmannsson hétméteresből, 3-4.



4. perc: Sunajko lőhet nagy szögből a balszélről, 2-3. Schäffer derékmagasságból a felső sarokba, 3-3.



3. perc: Canellas a hosszú alsóba, 1-2. Lászlai a balszélről, 2-2. Mojszilov kirúgja Canellas átlövését.



2. perc: Gábor Marcell ébreszti fel a hazai szurkolókat, 1-1.



1. perc: a Cegléd kezd, majd rendezetlen fal ellen Balogh szerzi a meccs első gólját, 0-1.



17.59: a kezdődobást egy szülinapos végzi el, aki a szegediektől egy aláírt labdát kap ajándékba.



17.52: a csapatok már felsorakoztak a bemutatáshoz, indul a ceremónia, először a szegediek érkeznek a pályára tapsvihar közepette.



17.45: nem teljes a hazai keret sem, mivel több sérültjük is van. Egyik legjobbjuk, Bruno Vili Zobec nincs ott a 15 fős keretben, a sérülésből visszatérő egyik gólvágójuk, Pocsai Rajmund viszont igen.



17.40: nem utazott el a csapattal Ceglédre Alen Blazevic és Bánhidi Bence, viszont ott van az egyelőre 15 fős meccskeretben a két fiatal, Sunajko Stefán és Nagy Martin. A fennmaradó egy helyre Juan Carlos Pastor Jonas Källmant vagy Mario Sostaricsot írhatja majd be.



17.15: üdvözöljük olvasóinkat Ceglédről, ahol 18 órától utolsó idegenbeli utolsó idegenbeli alapszakasz-mérkőzése vár a MOL-PICK Szegedre.