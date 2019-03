Győzelemmel debütált a Guardians

A makói és szegedi székhelyű, de játékosaival Csongrád megye több városát és községét is képviselő Guardians védelme hamar megállította a „rozsomákok" támadását, majd Krasznai Balázs vezetésével rögtön jött egy sikeres akció, és ezzel az első pontok: Marsi Tamás touchdownjának és Sziráczki Tamás sikeres kétpontos kísérletének köszönhetően az első negyed 8–0-s vendégvezetéssel zárult.A CFS védelme a folytatásban is kiváló munkát végzett, majd Krasznai csaknem 50 yardos passzát elkapva Sziráczki két labdabirtoklásnyi előnyt szerzett a Csongrád megyeieknek, viszont az extra kísérletet ezúttal nem sikerült értékesíteni, így 14–0-ra vezetett a Guardians. A Jászberénynek csak egy labdaszerzésnél lett volna lehetősége szépíteni, de mielőtt ez megtörténhetett volna, véget ért az első félidő.A folytatásban egy fantasztikus kezdőrúgást követően a Guardians támadóegységének csak egy yardot kellett megtennie a pontszerzéshez. Ez Langane Dominiknak sikerült is, majd eredményes kétpontos kísérletével növelte 22 pontra a különbséget.Krasznai következő célpontja Gulyás Zoltán volt, aki szintén egy hosszú átadást követően szerezte meg első hatpontosát az idényben. A vendégek újabb pontszerzője Horváth Márió passza után Hansel Botond volt, majd Langane extra kísérletével alakult ki a végeredmény.A dél-alföldi csapat legközelebb április 14-én, a Miskolc Renegades ellen vív bajnokit hazai pályán – a mérkőzést várhatóan Szegeden rendezik.