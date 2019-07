Győzelemmel kezdte a nyári felkészülési időszakot a Szeged-Csanád GA

Annak a Kecskemétnek az otthonában nyitotta a nyári felkészülési mérkőzések sorát a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, amelynek keretében több Csongrád megyei labdarúgó kapott helyet: ráadásul a lista a meccs előtt bővült, hiszen szintén a liláknál folytatja az előző szezonban a Makóban futballozó támadó, Babolek Zoltán is, aki Kéri Tamás, Grünvald Attila és Vágó Levente után a negyedik megyei érdekeltségű játékosa a KTE-nek – sőt, próbázóként Tamaskó Ádám is lehetőséget kapott a hazaiaknál. A Szeged-Csanád GA-ban egy olyan csapat futott ki a pályára, amelynek meghatározó része tagja volt az NB III Közép csoportjában bajnokcsapatnak, a meccs során csereként szállt be a nemrég szerződtetett utánpótlás-válogatott védő, Talabér Attila.



A nagy hőségben lejátszott mérkőzésen lendületesen kezdtek a csapatok, veszélyesebb volt Joao Janeiro csapata, amely lesgólt is szerzett, majd Germán Tamás került ziccerbe, de Kunsági Roland védeni tudta lövését. A félidő hajrájában aztán tökéletes ütemben és teljesen üresen érkezett a hosszún egy beadásra Andorka Péter, aki közelről a kecskeméti kapuba lőtt, így megszerezte a vezetést a Szeged-Csanád GA.



A szünet után mindkét csapat előtt adódott további gólszerzési lehetőség, a játék magas ritmusa a meleg, valamint a csereként beszállt fiatalok ellenére sem hagyott alább, de több gól már nem született, így egyetlen gól döntött. A Szeged-Csanád Grosics Akadémiára a jövő héten már két felkészülési mérkőzés vár, előbb szerdán 17 órától az NB III Keleti csoportjában érdekelt Füzesgyarmat lesz az ellenfél a gyulai Grosics Akadémián.



Joao Janeiro: – A felkészülés korai szakaszára jellemző meccset játszottunk. Nem volt tökéletes a játékunk, de első edzőmeccsnek ez abszolút megfelelt. Pár hónapja tétmeccsen játszottunk a Kecskeméttel, akik akkor is megmutatták, hogy nagyon masszív csapat, remek teszt volt ez számunkra.



Kecskeméti TE – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-1 (0-1)

Felkészülési mérkőzés, Kecskemét.

Kecskemét: Kunsági – Tamaskó, Nánási, Fehér, Grünvald, Vágó, Hirman, Hegedűs, Kéri, Vladul, Barna. Játszott még: Mészáros, Peres, Szabó D., Szabó G., Ardai, Babolek, Szalai, Zámbori, Szabó L., Urbán. Edző: Zoran Kuntics.

Szeged-Csanád GA: Alekszics – Tóth, Horváth, Oláh, Zvara, Manga, Cigan, Zabari, Germán, Szabó P., Andorka. Játszott még: Takács, Talabér, Moga, Bitó, Orosz, Erdei, Popin. Edző: Joao Janeiro.

Gól: Andorka.



(Fotó: kecskemetite.hu)