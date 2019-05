Győzelemmel zárták az alapszakaszt: MOL-PICK Szeged-Csurgói KK 34-26

Bánhidi Bence (kékben) fontos láncszeme a szegedi csapatnak. Fotó: Kuklis István

A K&H-liga állása

1. Szeged 25 24 1 0 873 – 630 49

2. Veszprém 25 22 0 3 867 – 612 44

3. Tatabánya 25 19 2 4 711 – 612 40

4. Balatonfüred 25 18 0 7 682 – 612 36

5. Csurgó 25 15 3 7 696 – 655 33

6. Gyöngyös 25 13 3 9 669 – 659 29

7. Dabas 25 9 3 13 637 – 683 21

8. Komló 25 10 1 14 643 – 708 21

9. FTC 25 10 0 15 664 – 664 20

10. Budakalász 25 6 4 15 619 – 696 16

11. Eger 25 6 3 16 665 – 750 15

12. Cegléd 25 6 1 18 607 – 720 13

13. Mezőkövesd 25 5 3 17 600 – 717 13

14. Vecsés 25 0 0 25 575 – 790 0

Férfi kézilabda NB I, 26. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1800 néző. Vezette: Fekete, Tóth D.Sego - Sostaric 1, Maqueda 6, Bombac 1, Gaber 5, Bodó 4, Källman 1.Alilovic, Nagy M. (kapusok), Henigman 4, Sigurmannsson 1, Canellas 5/2, Kaspárek 2, P. Rodríguez 4, Zsitnyikov, Sunajko.Juan Carlos Pastor.Zaponsek - Vasics 2, Toszkics, Farkas T. 3, Hadzioermic 3, Kovacevic 1, Oslak 4.Füstös (kapus), Pavlovic 6, Brezovszky 3, Varjú 1, Szeitl, Kerkovits 2/1, Bazsó 1.Bencze József.3/2, ill. 2/1.-, ill. 10 perc.NYILATKOZATOK:- Gratulálok a Csurgónak, végig harcoltak sok sérült játékosuk ellenére. Jól indítottuk a meccset, de a cserék nem úgy jöttek be, ahogy akartuk, így feljött a Csurgó. A második félidőben újrakezdtük, a legfontosabb, hogy sérülés élkül megúsztuk a mai meccset.- Egyetértek Pastorral, jól kezdtünk és védekeztünk, amiből könnyű gólokat szereztünk. Amikor cseréltünk, akkor közelebb zárkózott hozzánk a Csurgó, ezt kell kiküszöbölnünk a döntőre még.- Gratulálok a Szegednek. Rosszul kezdtünk, nehezen bírtuk el a nagy nyomást, de büszke vagyok a srácokra, mert 20 perc után felálltunk. A második félidőben ezt folytattuk,- Az első tíz perc után azt csináltuk, amit megbeszéltünk, így jól alakult a meccs számunkra a sok sérültünk ellenére is. Gratulálok a Szegednek. Sok sikert kívánok nekik a bajnoki döntőhöz.Ezzel lezárult az alapszakasz, legközelebb május 23-án lép pályára a MOL-PICK Szeged. 18.30-tól a bajnoki döntőben a Veszprém lesz az ellenfél.VÉGECanellas átlövésból, 34-25. Pavlovic a végén megszórja magát, 34-26.Gaberről feledkeznek el a csurgói védők, Kaspárek adja is a labdát neki, 33-24. Brezovszky, 33-25.Pavlovic átlövését nem tudja védeni Nagy Martin, 32-24.Henigman vezet lerohanást, 32-23.Pedro szerezne labdát, üres a helye, Kerkovits cunderezik a balszélről, 31-23.Oslak ír le egy nagy kört cselezés közben, lő, Alilovic hárít, oldalt megy ki.Canellas elküldi a védőket, majd betalál, 31-22.Alilovic véd passzívnál nagyot. Gaber harcol ki hétméterest. Canellas, 30-22.Bodó lövőkezét támasztják meg, nem fújnak semmit a sporik. Időt kér a Csurgó.Bazsó a jobbszélről, 29-22.Canellasszon már a félpálya átlépésénél látszik, hogy lőni akar, meg is teszi, de mellé trafál.addig járatja a labdát a Szeged, míg Sigurmannsson ziccerbe nem kerül, él vele, 29-21.Maqueda lendületből, a rövidbe húzza vissza a labdát, 28-21.Henigman blokkol. Szabaddobás után Farkas a hosszú alsóba, 27-21.Pavlovic ütemtelenül, 27-20.Pavlovic középről, Alilovic hárít, de szabaddobás a vendégeknek.Hadziomerovic vágja arcon Källmant, villan a piros lap. Pedro a szélről, Zaponsek véd.Brezovszky lepi meg Alilovicsot, a lábai között megy be a labda, 26-19. Pedro a jobbszélről a rövidbe pattint, 27-19.labdaszerzés, Bombac asszisztjából Pedro az üres kapuba, 26-18.gyönyörű játék, gyorsan jár a szegediek kezén a labda, Bodó a befejezőember, 25-18.ismét megtalálják Hadziomerovicsot a falban, 23-18. Gaber kap nagy labdát Bombacstól, 24-18. Pavlovic két perc.Hadziomerovic beállóból, 23-17. Gaber, majd Bodó lövését védi Zaponsek.Alilovic hárít. Gaber lövése a kapus válláról talál utat a hálóba, 23-16.Bodó bombája megy mellé.Oslak, 21-16. Källman-cunder, 22-16.Alilovic indítja Pedrót, 21-15.Pavlovic lövése Alilovic lábáról pattan be, 20-15.Alilovic védése után Bombac a kezek alatt, 20-14.Henigman lendületből, véd Zaponsek, majd rendezetlen fal ellen Oslak talál be, Maqueda pedig a középkezdés után villámsebesen, 19-14.a Csurgó kezdi a második játékrészt, Alilovic rögtön ziccert véd. Gaber megszerzi, Pedro végigrohan a labdával, 18-13.FÉLIDŐZsitnyikov talpról, blokkról Zaponsek kezébe, aki indítja Kovacevicset, majdnem hosszú, de átveszi a labdát, 17-13.Canellas cselezi be magát, megtöri a szegedi gólcsendet, 17-12.Kaspárek védekezik belül. Kerkovits váltja gólra a büntetőt, 16-12.Gaber lökik meg, rosszul esik, ápolásra szorul, le kell jönnie három támadásra, de jól van. Kaspárek lő óriási keresztlécet.Pavlovic átlövése a blokkról csapódik a szegedi hálóba, 16-11. Időt kér a Szeged.Szeitl harcol Gaberrel, szabaddobás a Csurgónak.Oslak már majdnem a jobbszélről lő jobb kézzel, 16-9. Ez most életerős átlövés, Oslak ismét, 16-10.Gaber nem tudja összeszedni a labdát beállóban, Kaspárek igen, 16-8.Gaberrel nem bír a védője, 15-7. Pavlovic bátorságának gól a jutalma, 15-8.Brezovszky lövése Sego hóna alatt megy be, 14-7.Canellas a kapufára.Pedro nem tudja megszelidíteni a labdát, de az ellentámadást Sego védi. Labdát veszt a Szeged, Sego lefüleli az indítást.Henigman blokkol. Marad a Csurgónál, Farkas lövése becsorog, 14-6.Kaspárek első gólja ma, 14-5.Gabert rángatják, Zaponsek véd, Varjú rohan, 13-5.Gaber lemásolja a csurgóit, 12-4. Maqueda rohan Gaber sokadik labdaszerzése után, 13-4.Sego tenyereli ki a labdát, majd célba veszi az üres kaput, de sokkal mellé dobja. Hadziomerovic kap jó labdát beállóban, bevágja, 11-4.Brezovszky ziccerét védi Sego, majd Henigman talál be a másik oldalon, 11-3.Maqueda lőne üres kapura, Farkas befogja a kezét, két perc és hétméteres. Canellas belövi, 10-3.Maqueda veszi észre a rést a csurgói falon, 9-3.Vasicsnak van nagy szöge a jobbszélen, 8-3. Gól után szabálytalanság, két percet kap a magyar válogatott szélső.Gaber megszerzi, Hengiman belövi a labdát az üres kapuba, 8-2.Toszkics rántja le Gabert, hetes és két perc. Zaponsek a lelátóra rúgja Sigurmannsson labdáját. Bodó harmadszor, 7-2.Sego indítja Sostaricsot, 6-1. Időt kér a Csurgó. Farkas Tamás jár túl Sego eszén egy pattintott átlövéssel, 6-2.Bodó nem gondolkodik sokat ahogy megkapja a labdát, bevágja a jobb alsóba, 5-1.Maqueda már másodszor talál be, 4-1.Henigman rendezetlen fal ellen, 3-1. Gaber lopja el a labdát Toszkics elől.Maqueda a hosszú alsóba, 2-1. Vasics hétméteresét Sego kirúgja.Eladja a labdát a Szeged, Vasic lerohanásból.kapufával kezd a Szeged, majd Bodó talpról talál be, 1-0.Bánhidi Bence a csapat fiatal szurkolóját, Noémit köszönti egy torával szülinapja alkalmából a kezdődobás előtt.érkeznek a csapatok a pályára, először a vendégek, majd a haziak.ahogyan a Szegednek, úgy a Csurgónak is tét nélküli ez a meccs, mivel már biztosan az 5. helyen végeznek a somogyiak, míg a PICK első helyen bejutott a döntőbe.a szegedi keretből ezúttal a hátsérüléssel bajlódó Alen Blazevic, valamint Balogh Zsolt és Bánhidi Bence maradt ki.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, ahol az idei utolsó alapszakasz-mérkőzését játssza a MOL-PICK Szeged a Csurgó ellen.Még három meccs van hátra a 2018–2019-es férfi kézilabdaszezonból a MOL-PICK Szeged számára. Ma máris jön az első, 18 órakor az alapszakasz utolsó meccsét vívja a háromszoros magyar bajnok. Juan Carlos Pastor együttese hazai környezetben a Csurgói KK-t látja vendégül.A Tisza-parti együttes szép jubileumot ünnepelhet, ha nyer, hiszen ez lenne a 25. sikere a férfi kézilabda NB I-ben. Parádés teljesítménnyel rukkolt elő eddig a PICK, 25 meccsen 24-szer nyert, egyetlen döntetlenje van, ilyen remek mutatóval a klub történetében még egyszer sem zárta az alapszakaszt.Az biztos, hogy Alen Blazevic nem játszhat, a horvát védőspecialista háta szépen gyógyul, de még nem harcra kész. Balogh Zsolt bokája a Cegléd elleni meccsen kifordult, szerencsére nincs komolyabb gond, de minden valószínűség szerint pihenőt kap mára.Akár főpróbának is tekintheti a CSKK elleni meccset a Szeged, hiszen a jövő héten kezdődik a bajnoki döntő a nagy rivális, a Telekom Veszprém ellen. A párharc ismét oda-visszavágós rendszerben zajlik majd. Az első meccset május 23-án (csütörtök) 18.30-kor rendezik a Veszprém Arénában. A visszavágót május 26-án 18 órakor tartják az újszegedi sportcsarnokban.A mai meccsről a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be.