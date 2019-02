Győzött, így elérte szezon előtt kitűzött célját a Metalcom-Szentes

Férfi vízilabda OB I, A csoport, 12. forduló. Budapest, Komjádi Béla Sportuszoda, 50 néző. Vezette: Tordai, Kovács S.Grieszbacher – Tóth B., BÓBIS 6, Schmölcz 1, Tumai, Bihácsi, Horváth Á.Bányai (kapus), Tóth Gili, Dávid, Pető, Hevesi, Lantos, Vékony.Horváth János.György D. – Nagy M. 2, Vörös 2, Hegedűs, Kuzmenko 1, Somogyi 1, Kriszoszpatisz 1.Kókai, Kiss K. 1, Pellei K., Manojlovics, Tóth Gy., Pellei F. 2.Pellei Csaba.8/2, ill. 7/2.2/2, ill. 1/1.Vékony, ill. Hegedűs, Kriszoszpatisz.Fontos győzelemmel kezdte a férfi vízilabda OB I alapszakaszának hajráját, utolsó három meccsének sorozatát a Metalcom-Szentes. A Kurca-partiak esélyesként utaztak a KSI otthonába, mivel 10–6-ra győztek a két együttes őszi találkozóján, valamint a fővárosiak nulla ponttal az A csoport sereghajtói.Közel másfél percre volt szükség, hogy gólt lássanak az összecsapásra kilátogató szurkolók. Schmölcz Márton révén a KSI jutott vezetéshez, 2–2 után viszont Somogyi Balázs Alekszej Kuzmenko és Nagy Márton talált be, így három találattal megléptek a vendégek.Az elsőhöz hasonlóan a második negyedben szintén sok gól esett, bár a KSI igyekezett minél jobban megnehezíteni a dolgát a Metalcomnak. Ez leginkább annyira sikerült, hogy rohamos léptékben nem építhették előnyüket Vörös Viktorék , de így is 4–8 állt az eredményjelzőn tizenhat perc játékot követően.A mérkőzés második felében a védekezésekre fektették a nagyobb hangsúlyt a csapatok, a harmadik és negyedik negyedben elmaradt a góleső. A KSI-nél Bóbis Botond szórta a gólokat, így összességében csapata hét találatából hatot ő szerzett. A szentesiek győzelme nem forgott veszélyben, a végeredményt a mezőny legjobbja, Bóbis állította be kilenc másodperccel a vége előtt ötméteresből.10–7-es győzelmével a szentesiek két meccsel az alapszakasz vége előtt már teljesítették szezon eleji célkitűzésüket, a 12 pont megszerzését, mivel már most 13 áll a nevük mellett.– Mi voltunk a mérkőzés esélyesei, így a KSI-nek semmi vesztenivalója nem volt, küzdött végig. Az ilyen meccsek a legnehezebbek, amikor kötelező győzelmet aratnunk. Ez végül sikerült, megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot.