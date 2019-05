Hangolnak: ingyenes meccsen fogadja a TF-et a Szedeák ma 18 órától

Egy dolog viszont nem változik: ugyanúgy a TF Budapest lesz az ellenfél a ma 18 órától kezdődő mérkőzésen, mint ahogy a play-outon is, illetőleg ahogyan a mai meccs, úgy a jövő szombaton esedékes TF elleni találkozó is ingyenes lesz a szurkolók számára.



A két csapat tehát ma éppen egymás ellen melegíthet be a jövő héten kezdődő, kiesésről döntő párharcra: ezt a szegediek kezdhetik majd pályaelőnyből, így a május 18-i, szombati első meccshez hasonlóan (második meccs: május 22-én, szerdán Budapesten) az esetleges harmadik találkozót is az újszegedi sportcsarnokban rendezik.

Ha az eredmény nem is dönt semmiről, az viszont közel sem mindegy, milyen képet mutat ma a két csapat. Az eddigi két hazai meccsét kontrollálta a Naturtex a fővárosiak ellen, idegenben viszont mindkét alkalommal vereséget szenvedett: a budapestiek ugyanakkor az egész szezon során csak egyszer tudtak idegenben nyerni, még Pécsett, az alapszakasz során örülhettek sikernek.



Andjelko Mandics csapatából Vágvölgyi Ákost leszámítva mindenki egészséges.



A ma 18 órától kezdődő mérkőzésről élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.