Három hét után folytatás: Szedeák-Pécs 36-39 (élő)

Révész Ádám, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Rendezhettük a problémáinkat, jól telt a szünet, elég volt ez az idő arra, hogy felkészüljünk erre a kemény márciusra. Nincs nagy nyomás a csapaton, próbálunk görcs nélkül játszani. Mindkét csapatnak élet-halál lesz a mai meccs, parázs csatára számítok. Bízom benne, hogy minél többen kilátogatnak a csarnokba, és a szurkolóinkkal együtt meg tudjuk szerezni a győzelmet!

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 21. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezeti: Ádám, Fodor, Goda.Szedeák: Boltics, Vágvölgyi, Ponjavics, Juhos, Sulovics. Csere: Krapic, Wirth. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Pécs: Pongó, Taylor, Budimir, Csirics, Horti. Csere: Wright. Vezetőedző: Csirke Ferenc.Csirics hármasa lejön, majd Wright alley-oopja sem megy be. Juhosnak nem jön a hármas a sarokból, Csirics felez a vonalról, 22-20. Vágvölgyi dobása rövid a sarokból, de Pongóé is kiperdül. Boltics hármasát kiköpi a gyűrű, Taylor viszont egyenlít, 22-22. Vágvölgyi-Boltics összjáték után utóbbi ejti be a ziccerét, ezek az első szegedi pontok a negyedben két és fél perc elteltével, 24-22. Krapic hármasa sem jó, de Demeter rossz ejtése után eladjuk a labdát - sok a hiba mindkét oldalon. Csirics borzasztóan távoli hármasa nem megy be, négy perc elteltével mindössze öt pont ebben a negyedben a két csapattól. Krapic büntetőzhet, és a helyére küldi mindkettőt, 26-22. Horti szed egy támadópattanót, amit Csirics vált triplára a sarokból, 26-25. PONJAVICS VISSZADOBJA! 29-25! Taylor középtávolija, 29-27, megérkeztek a kosarak is ebben a játékrészben. Csiricsnek most nem jön a hármas, Boltics kicsit belebonyolódik, de két ember szorításában is beejti, 31-27. Jó védekezés, nincs tiszta dobóhelyzet a pécsiek előtt, de a meginduló Wirthet beéri Taylor. Ponjavics tempója rossz, majd Budimir süllyeszti el a harmadik pécsi triplát - 30-31-nál kér időt Mandics. Csupán hat másodpercünk maradt, akadozik ez a támadás, nincs is dobóhelyzetünk. Budimir trojkája nem jó, majd Horti faultolja Ponjavicsot, aki így dobhat két büntetőt. Mindkettő jó, 33-30. Boltics betör, de nem tudja beejteni, majd Ponjavics beüti a második faultját. Kerpel-Fronius jön Boltics helyett. Taylor ejtheti be közelről, 33-32. Sulovics csinálja meg szépen, lefordulása után ejt, 35-32. Budimir is átlépi a tíz pontot harmadik triplájával, 35-35. Ponjavicstól rövid a távoli, Wright szed egy támadót, de kihagyja a dobást, negyven másodperccel a nagyszünet előtt Ponjavics büntetőivel folytatódik a meccs. Csak az első jó, 36-35. Csirics is a vonalra állhat, ő most mindkettőt bedobja. Időt kér a Szedeák, 36 másodperc maradt az órán. Krapic túldobja a gyűrűt a sarokból, Taylor tempója beesik - ezzel zárul az első negyed, a félidőben így három ponttal vezet a Pécs. A második negyedben visszaesett támadásban a Szedeák, ezt pedig kihasználták a vendégek.Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! A meccs előtt sok volt az érzelmes pillanat, Andrija Csiricsnek nem is igazából a bemelegítésről szóltak a meccs előtti pillanatok, sorra ölelgették őt a régi csapattársak, ismerősök, szurkolók. Innentől azonban tétre megy a dolog - a Szedeák pedig valóban teljes kerettel vág neki a mai csatának!Sulovics szerzi a meccs első kosarát, 2-0. Sule labdát is szerez, nem jó Csirics betörése. Horti előtt tiszta az út, szabadon zsákolhat, és egyenlít, 2-2. Eladott labda után Csirics megy végig, 2-4. Kicsit komikus jelenetek, két pécsi összefut a palánk alatt, Sulovics köszöni szépen, 4-4. Csirics közelije, 4-6. Három támadólepattanót is szed a Szedeák, de nincs kosár, majd Vágvölgyi passzát Ponjavics ejti be, 6-6. Budimiré a meccs első tripla, 6-9. Boltics betörése után nem tudja befejezni, de lejön Taylor középtávolija is. Ponjavics szól hozzá újra, 8-9. Lepattanókban eddig jobbak vagyunk, de Ponjavics kettese lejön. Budimir oldja meg betörése után, 8-11. Juhosé az első szegedi hármas, egyenlít, 11-11. Wright jön a Pécsbe, Horti ül le. Ponjavics egy hármast is elsüllyeszt, 14-11! Taylor floatere után 14-13. Demeter és Antóni jön a Pécsbe, még Ponjavics büntetői előtt. Ponjavics a helyére küldi mindkettőt, 16-13. Jó védekezés Juhos jó védekezése után Boltics remek passzát Juhos húzza vissza egy kézzel, 18-13, időt kér a Pécs! Budimir tempója rövid, majd Sulovicstól egy remek befutás, Bolticstól pedig a negyedik gólpassz - 20-13. Wright közelije után 20-15. Krapic és Wirth jön a Szedeákba. Labdaszerzés, Ponjavics végigviszi, 22-15, így ő az első, aki átlépi a tíz pontot a meccsen. Csirics ejthet könnyen, 22-17. Wirth triplája rövid a sarokból, Antoni viszont végigmegy vele, 22-19. Még egy támadásra van idő, de Boltics bejátszása nem jó, Csirics pedig nem éri el az indítást, három ponttal vezet a Szedeák egy negyed után.Háromhetes szünetet követően játszik ismét bajnoki mérkőzést a Naturtex-SZTE- Szedeák csapata. Ez volt az utolsó nagyobb szünet a szezonban, ugyanis a márciusi erőltetett menetben hét bajnokit is játszik az együttes, azaz szinte minden hétre két találkozó jut Marko Bolticsék számára.Ráadásul minden találkozó kiemelt fontossággal bír, ugyanis még van esély a középház elérésére, amivel biztossá válna, hogy nem kell játszania a kiesés elkerüléséért a csapatnak – ehhez azonban alig szabadna hibáznia a Szedeáknak. Ha az alsóházban is folytatja a Naturtex, közel sem mindegy, mennyi győzelemmel érkezik oda, így minden sikerre szüksége lenne Andjelko Mandics csapatának.Mindenképpen jó hír a csapat háza tájáról, hogy úgy tűnik, hosszú hetek után először mindenki bevethető lesz a kerettagok közül, sérülés miatt ezúttal várhatóan senkit nem kell nélkülöznie a gárdának. Távozását követően viszont először játszik vendégként az újszegedi sportcsarnokban a Naturtex korábbi csapatkapitánya, Andrija Csirics, aki a nyártól a pécsieket erősíti.A ma 18 órakor kezdődő találkozóról élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik a delmagyar.hu.