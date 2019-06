Hasonló célokért küzd a negyedik helyen záró Kosársuli

– Abszolút nem vagyunk csalódottak, persze szerettünk volna érmet szerezni, de a célkitűzést így is túlteljesítettük. A rájátszásba jutott csapatok közül egyedül nálunk nem játszott légiós, és kulcsemberünk, Molnár Bence kénytelen volt kihagyni az utolsó két meccset, Vas Péter pedig injekciókkal játszott. Elfáradtunk a végére, szűkebb volt a rotációnk, mint az ellenfeleinknek. Kár érte, de ez volt a realitás – értékelt Tóth Tamás, a csapat edzője.



Összességében 32 meccset játszott idén a Kosársuli, amelyből 21-et megnyert. Az biztos, hogy a következő szezonban is Tóth Tamás irányítja a Kosársulit, majd a pénteki, évzáró vacsorával hivatalosan is véget ér az év a vásárhelyi kosarasok számára. Sok még a kérdés, milyen összetételű csapat futhat ki a következő bajnokságra. A vezetőség szeretné egyben tartani az idei keretet, ám a riválisok is felfigyeltek a jó vásárhelyi teljesítményekre. A nyári szünetet követően a Kosársuli várhatóan augusztus elején kezdi meg a munkát a következő idényre, amelyben hasonló célokért küzdene a csapat – persze a pontos célkitűzést csak az után tudják meghatározni, amikor kialakul a keret.