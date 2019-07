Hat szegedi a vb-keretben- Kárász, Nagy, Kiss, Birkás, Kuli és Nádas a válogatottban

Végre eldőlt: a hazai rendezésű kajakos, kenus világbajnokságon hat NKM Szeged VE-versenyző szereplése már biztos, rá­­adásul mindenki olimpiai számban állhat rajthoz a Maty-éren augusztus 21. és 25. között. A létszám azért bővülhet, mert néhány nap múlva, szombaton és vasárnap rendezik Szolnokon a második parakenu-válogatót, amelyen Varga Katalin, Rescsik Csaba és Suba Róbert is jó esélyekkel indul.



A szövetségi kapitány által ki­­hirdetett keretben tehát hat sze­­gedi található. A K4 500 mé­teren olimpiai kvótáért hajtó egységben rögtön három is: Nádas Bence, Birkás Balázs és Kuli István (edző: Hüvös Viktor), illetve az Újpest színeiben Tótka Sándor már az első válogatón letisztázta egyesben és párosban minden szinten a kérdéseket, és ugyan a minszki Európa Játékok hetedik helye nem a saját elvárásaik szerint alakult, megkapták a bizalmat a vb-re is. A női K2 500 méteres hajóban Kárász Anna (edző: Simon Miklós) Kozák Danutával mindkét válogatón nyert, ahogy Kiss Tamás (edző: Vécsi Viktor) C1 1000 méteren is – nem volt kérdés a kerettagságuk. A fiatal, 19 éves Nagy Bianka (edző: Kása Péter) pedig szétlövés után szerezte meg C1 200 méteren a helyet, majd az U23-as Európa-bajnokságon is elindult, ahol harmadik lett ebben a számban – jó gyakorlás volt neki.



Az Újpest ötszörös olimpiai bajnoka, Kozák Danuta végül két számban, 500 méteren egyesben és 500 méteren párosban áll rajthoz, utóbbiban a sze­­gedi Kárász Annával, míg a női kajak négyesbe Medveczky Erika, Csipes Tamara és Bodonyi Dóra mellé a fiatal Gazsó Dorka került be.



– Azt egyelőre nem tudjuk, hogy milyen sorrendben ül­­nek majd a lányok, most pró­bálgatjuk, hogy melyik lehet a leghatékonyabb felállás – mondta Hüttner Csaba. – Mivel a cél a hat kvóta megszerzése női kajakban, így aki párost megy, az nem mehet né­­gyest, Kozák Danuta pedig in­kább a 200 méter egyest en­gedte el, mert az az 500 méter páros előtt szerepel a vb-programban