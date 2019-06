Hat szegedi hat száma: Kárász, Nagy, Kiss, Birkás, Nádas és Kuli mehet Minszkbe

A szegedi Birkás Balázs két számban, egyesben és négyesben is bekerült a magyar válogatott keretébe. FOTÓ: MKKSZ

Hat szegedi összesen hat számban lesz érdekelt a tegnap elkezdődött Európa Játékok jövő heti kajakos, kenus versenyein, amelyet a fehéroroszországi Minszkben rendeznek. A kajakosoknak, kenusoknak ez az esemény egyben az Európa-bajnokság, így Kárász Anna (K2 és K4 500 méter), Birkás Balázs (K1 200 méter), Nádas Bence, Kuli István, Birkás B. (K4 500 méter), Nagy Bianka (C1 200 méter) és Kiss Tamás (C1 100 méter) igen komoly mennyiségű számban szerezhet majd érmet az NKM Szeged színeiben.A válogatott vasárnap utazik a helyszínre, kedden, szerdán és csütörtökön lesznek a versenyek, majd pénteken már haza is tér.Kozák Danuta (Újpest) igazi programhalmozó lesz: négy számban is rajthoz áll a versenyen, tehát mindenhol, ahol kivívta az indulás jogát: az ötszörös olimpiai bajnok kajakos viszi a két rövidebb egyes számot (200 és 500 m), valamint 500 párosban Kárász Annával, 500 négyesben pedig Kárász Annával, Csipes Tamarával és Medveczky Erikával is elindul.Megvan tehát a sportág Európa-bajnokságának kerete, amely még közel sem a szegedi világbajnoksággal azonos – azt majd Minszk után jelöli ki a kapitány.A magyar válogatott Európa Játékokon induló kerete, férfiak, kajak, K1 200 m: Birkás Balázs, K1 1000 m: Kopasz Bálint, K1 5000 m: Kopasz B., K2 1000 m: Kammerer Zoltán, Gál Péter István, K4 500 m: Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás B., Kuli István. Férfiak, kenu: C1 200 m: Hajdu Jonatán, C1 1000 m: Kiss Tamás, C2 1000 m: Kiss Balázs, Dóri Bence. Nők, K1 200 m: Kozák Danuta, K1 500 m: Kozák D., K1 5000 m: Bodonyi Dóra, K2 200 m: Lucz Anna, Kiss Blanka, K2 500 m: Kárász Anna, Kozák D., K4 500 m: Kárász A., Kozák D., Csipes Tamara, Medveczky Erika. Nők, kenu, C1 200 m: Nagy Bianka, C2 500 m: Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső.