Hathetes felkészülést indít hétfőn a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapata

Ritka pillanat. A felkészülési időszak elején Somogyi Balázsék (fehérben) kevesebbet találkoznak a labdával. FOTÓ: VIDOVICS FERENC

A szentesiek játékoskerete már korábban, a július 15-i felkészülési rajt előtt véglegessé vált. Négyen érkeztek, négyen távoztak, valamint ketten csatlakoznak a felnőtt kerethez az ifjúságiaktól. Az előreláthatólag hathetes felkészülési időszak alatt edzőmeccsekben nem lesz hiány, ahogyan edzőpartnerekben sem.– A teljes alapozásunkat itthon végezzük majd el, amely valószínűleg hathetes lesz – árulta el megkeresésünkre Pellei Csaba, a Metalcom Szentes trénere. – Szerencsére rengeteg csapat jelentkezett arra, hogy a felkészülésének egy részét városunkban töltse, így nyolc-tíz meccsünk biztosan lesz majd.Az már biztos, hogy négy ma­­gyar csapat, a BVSC, a Szombathely, a Debrecen és a Pécs is Szentesen tölt majd egy hetet a nyáron, így velük kétkapuzik majd többször a Metalcom.– A hozzánk látogató csapa­tokkal rengeteget készülhe­tünk majd, de az OB I-be visszajutott Szegeddel kiváló kapcsolatot ápolunk, így majd később biztosan összefutunk velünk is nálunk vagy náluk – mesélte.Nem teljes kerettel kezdi meg a felkészülést a Kurca-parti gárda a következő héten, hi­­szen Pellei Frank az Universia­dén játszik, míg a frissen igazolt Gergelyfi Róbert a román válogatottal edzőtáborozott, így ő is később csatlakozik a kerethez, akárcsak Athanasziosz Kriszoszpatisz, aki a vállát rehabilitáltatta hazájában.– Az első két-három hétben úszás és a kondíció visszanyerése lesz terítéken az edzéseinken, a labdát majd csak ezután vesszük elő komolyabban, az edzőmeccsek is inkább majd augusztusban sokasodnak – be­­szélt a feladatokról.Természetesen kitértünk a szezonra kitűzött célokra is, de ezekről egyelőre szűkszavúan nyilatkozott Pellei a bajnoki csoportok ki nem sorsolása miatt.– Ameddig nem tudjuk, hogy milyen ellenfeleink lesznek a csoportban, addig felesleges cé­lokról beszélni. A Vasas és a Szeged például egy párban, előbbi pedig bombaerős, nagyon jól igazolt a nyáron. Ezért a célok kijelölésével mindenképpen megvárnám az augusztus második felében történő sorsolást – zárta a beszélgetést Pellei Csaba, a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője.