A Fradi után a többi magyar csapat is bemutatkozik a nemzetközi színtéren

A Bajnokok Ligája-résztvevő Ferencváros után csütörtökön az Európa-ligában induló három magyar labdarúgócsapat is bemutatkozik a nemzetközi porondon: a bajnoki ezüstérmes Fehérvár FC és a kupagyőztes Budapest Honvéd hazai pályán, míg az OTP Bank Liga bronzérmese, a Puskás Akadémia idegenben próbálja meg kiharcolni a továbbjutást.

A Fehérvár találkozója 18.30, a Puskás Akadémiáé 19, míg a Honvédé 21 órakor kezdődik. A továbbjutásról egy mérkőzés dönt, minden helyszínen zárt kapuk mögött játszanak a felek.

A papírforma szerint a legkönnyebb dolga a Fehérvárnak lesz, ugyanis az ír Bohemians egyrészt legutóbb nyolc éve szerepelt nemzetközi kupasorozatban, másrészt története során 31 európai párharcából mindössze hatot nyert meg, s erre legutóbb 2008-ban volt példa. Ami ugyanakkor némi óvatosságra adhat okot, az a tény, hogy amióta az ír bajnokság újraindult augusztusban, a dublini rivális mind a négy találkozóját megnyerte, így a második helyre jött fel a tabellán.

A magyar pontvadászatban két forduló után meglepetésre még nyeretlen

székesfehérváriak történetük során még sosem találkoztak ír csapattal,

viszont a Bohemians 1997-ben, az El jogelődjében, az UEFA Kupában összeakadt egy magyar gárdával, a Ferencvárossal, amely kettős győzelemmel, 6-0-s összesítéssel búcsúztatta a szigetországi együttest.

A Honvéd, bár kiemeltként várta a sorsolást, egyáltalán nem kapott könnyű ellenfelet, ugyanis az Inter Turku vezeti a finn bajnokságot. A hétvégi főpróbája egyik gárdának sem sikerült jól, ugyanis a kispestiek 3-1-re kikaptak az újonc MTK Budapesttől, míg az Inter Turku szintén városi riválisa, az utolsó előtti Turku PS otthonában maradt alul 1-0-ra.

A múlt ebben a párharcban is a magyar csapat sikerét vetíti előre, mivel a finn gárda eddig mindössze hatszor lépett ki a nemzetközi színtérre, de csupán egyszer tudott egy kört menni, 2005-ös debütálásakor az azóta már megszűnt Intertotó Kupában. A Honvéd ezzel szemben rutinos kupaindulónak számít, nemcsak hosszú története során, hanem a közelmúltban is, most ugyanis

sorozatban negyedszer harcolta ki a nemzetközi kupaszereplés jogát.

Ennek ellenére mindössze egyszer találkozott finn együttessel: 1977-ben, az azóta már szintén megszűnt KEK első fordulójában története legfölényesebb sikerét aratta azzal, hogy kettős győzelemmel, 16-2-es összesítéssel kiejtette a Reipas Lahtit.

A legnehezebb feladat előtt minden szempontból a Puskás Akadémia áll. Egyrészt a magyar csapatok közül egyedüli nem kiemeltként a legnehezebb riválist kapta, másrészt idegenben kell pályára lépnie, harmadrészt

ez lesz az első fellépése Európában.

Ráadásul a svéd Hammarby elleni párharc előtt nem várt nehézséggel is szembe kellett néznie a felcsúti együttesnek, mivel több koronavírusos esetet regisztráltak a csapatban a bajnoki nyitány előtt. Emiatt a PAFC mindkét találkozóját elhalasztották az NB I. első két fordulójából.

Ennek fényében az is valószínűsíthető, hogy a Puskás Akadémia nem a legjobb együttesével tud kiállni, ugyanis jól meg kell gondolnia, kik utaznak Svédországba. A Bajnokok Ligája-selejtező első köre és az Európa-liga előselejtező tapasztalata alapján, ha koronavírusos személy tagja a kiutazó küldöttségnek, akkor nem rendezik meg a mérkőzést, az európai szövetség (UEFA) pedig a vétlen csapatot juttatja tovább 3-0-s gólkülönbséggel.

A felcsútiak szerda reggelig nem közölték, hogy kik utaznak Stockholmba, ahogy azt sem, hányan érintettek a csapatból. Az nso.hu azt írta, a klub az utolsó pillanatig kivár, szerda délelőtt kapja meg a koronavírustesztek eredményeit, ekkor dől el, délután milyen összetételű kerettel utazik Svédországba. Az sem zárható ki, hogy az NB III-as csapattól is csatlakoznak néhányan, a második csapat szerdai bajnokija ugyanis elmarad.

A Hammarby 17 forduló után hetedik a svéd bajnokságban, legutóbbi két találkozóján nyeretlen maradt. A rivális még sosem találkozott magyar csapattal.

A második kör sorsolását hétfőn, a harmadikét kedden tartják. A főtáblára jutáshoz négy párharcot kell nyerni.

Borítókép: Kispesti szurkolók a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében játszott Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzésen a Puskás Arénában 2020. június 3-án.