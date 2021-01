A halasztás ellenére változatlanok a magyar célok

Sportszakmai vonatkozásban az elnök szerint az egyéves halasztás a kvótaszám tekintetében akár még jól is jöhet Magyarországnak.

Nehéz éven van túl a magyar parasport is, de Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke azt mondta: a vírushelyzet nem változtatott a céljaikon, minden idők legnagyobb létszámú csapatával minden idők legjobb magyar szereplésére törekednek a 2020-ról idénre halasztott tokiói paralimpián.

„A parasportot teljesen szétzilálta a pandémia, tavaly nemzetközi verseny érdemben nem zajlott a világban, a néhány kivétel közé tartozott a szegedi kajak-kenu világkupa és az egri kerekesszékes vívó világkupa” – idézte fel az MTI-nek adott interjúban Szabó László.

Hozzátette: emiatt rendkívül nehéz volt összeállítaniuk egy jelöltlistát a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) 63. alkalommal kiírt Év sportolója-szavazására, de büszke arra, hogy ez sikerült, a hétfői gálán pedig kiderül, hogy a Berente Judit (szervátültetett sífutó, sílövő), Kiss Péter Pál (parakajakos), Osváth Richárd (kerekesszékes vívó) trióból ki lesz az év legjobbja.

„Mi azért próbáltunk néhány viadalt rendezni itthon, de az igazság az, hogy 2020 szinte teljesen versenyzési lehetőség nélkül zajlott le a magyar parasportolók szempontjából. Próbáltuk tartani a lelket a sportolóinkban, kértem az edzőket, a szövetségi kapitányokat, a paralimpiai bizottság munkatársait, hogy folyamatosan legyenek kapcsolatban a versenyzőkkel.

A saját kollégáimnak úgy fogalmaztam: ha a sportolók bennünk nem látják az erőt, akkor nem várhatjuk, hogy saját magukban észrevegyék azt.” – fejtette ki az elnök, hangsúlyozva, hogy szerinte sikerült megvalósítani a folyamatos kapcsolattartást, az érintetteket mindenről tájékoztatták, így nem érezték magukat bizonytalan helyzetben.

Idén két nagy para világversenyt szervez Magyarország, az elsőre, a kerekesszékes vívó Európa-bajnokságra – amely a paralimpiai kvalifikáció szempontjából is kiemelt jelentőségű – májusban kerül sor a már jól bevált helyszínen, Egerben. A másikat már a tokiói paralimpia után, novemberben rendezik, ugyancsak a hevesi megyeszékhelyen, ez erőemelő-világbajnokság lesz.

„Az egri helyszín azért jó nekünk, mert ott van annyi akadálymentes szállodai szoba kapacitás, amely ki tudja szolgálni a kerekesszékes sportolókat, edzőket, kísérőket” – mondta az MPB vezetője.

„És persze az idei év legnagyobb nemzetközi eseménye számunkra a tokiói paralimpia lesz. Legutóbb novemberben tartott online megbeszélést a Nemzetközi Paralimpia Bizottság, akkor nagyon bizakodók voltak a japán szervezők, azt mondták, több forgatókönyvük is van a rendezést illetően, de egy dolog biztos: lesz paralimpia.

Nyilván mi is így készülünk, s abban reménykedünk, hogy addigra már lecseng annyira a járvány, hogy a versenyeket le tudják bonyolítani. Hogy a nézőkkel mi lesz, az egy következő kérdés.” – fogalmazott Szabó László, hangsúlyozva: számára is óriási felelősség lesz a 70-80 fős magyar küldöttség tagjainak azt mondani, hogy épségben elviszi, majd haza is hozza őket.

Egyrészt vannak olyan fiatal versenyzőik, akiknek ez az időszak jót tett, tapasztaltabbak, érettebbek lettek, másrészt úgy gondolja, hogy a járvány következtében lesznek olyan országok, amelyek pénzügyi, egészségügyi vagy szakmai okokból nem tudnak majd elutazni a paralimpiára, s az ő indulási jogaikat szétosztják azon nemzetek között, akik viszont vállalják a részvételt.

„Nyilván nem mások kárára akarunk kvótákat szerezni, de mégiscsak ez a helyzet. És ott vannak még az oroszok, akiknek az indulásával kapcsolatban ugyan nincs még a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak hivatalos álláspontja, de az IPC Rióban és azóta is mindig osztotta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság álláspontját.

Én tehát azzal számolok, hogy a paralimpián is csak azok az orosz sportolók vehetnek majd részt egyéni indulóként, akik bizonyítani tudják doppingmentességüket” – mondta a sportvezető.

A konkrét számokat illetően Szabó László úgy fogalmazott: jelenleg 19 magyar versenyző tokiói részvétele biztos – a már visszaigazolt kvóták száma 15 (hét úszásban, négy asztaliteniszben, három atlétikában, egy pedig kerékpárban) -, nagyjából további húsz sportoló kvótaszerzése tűnik biztosnak és körülbelül másik húsz olyan versenyzőjük van, aki harcolhat még az indulási jogért.

„Utóbbiak közül nyilván lesz olyan, akinek ez sikerül és olyan is, akinek nem, de sportdiplomáciai eszközökkel, szabadkártyákkal mindenkit megpróbálunk eljuttatni a paralimpiára. Nagyjából hatvan versenyzőnk van tehát, akinek a szereplése potenciálisan szóba jöhet. Továbbra sem adtam fel azt a célkitűzést, amelyet már Rio után megfogalmaztam, nevezetesen, hogy minden idők legnagyobb létszámú csapatával minden idők legjobb eredményét szeretnénk elérni Tokióban.” – jelentette ki az MPB elnöke.

Ez legalább 53 magyar sportolót és 24 érmet jelentene.

„Bár tudom, hogy ennek kicsi a realitása, szerintem még van esély a megvalósításra, és én ezért fogok küzdeni. Emellett a 2016-os egy aranyérem után az elsőségek számában is növekedést várok” – mondta Szabó László.

Az elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy az olimpia és paralimpia halasztásával egy olyan furcsa helyzet fog előállni, hogy fél éven belül két olimpia, illetve paralimpia lesz, mivel 2022 elején Pekingben következnek a téli játékok.

„Számunkra tehát 2021-ben az is fontos feladatot jelent majd, hogy a 2018-as phjongcshangi paralimpiához hasonlóan ki tudjunk juttatni magyar versenyzőt, versenyzőket Pekingbe is” – zárta szavait a Magyar Paralimpiai Bizottság irányítója.

A halasztás nyomán a 2020-as paralimpiát idén augusztus 24. és szeptember 5. között rendezik a japán fővárosban.

Forrás: MTI