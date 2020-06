A sereghajtó ellen veszített pontokat a Debrecen

A Debrecen 1-1-et játszott hazai pályán az utolsó helyezett Kaposvárral a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

Hamar a Kaposvár első védelmi hibájából vezetéshez jutott a Debrecen. A gól után több ígéretes támadást is vezetett a hazai csapat. A vendégek hátul a folytatásban is bizonytalanul játszottak, és csak elvétve jutottak el a DVSC kapujáig. A második félidőben is a Debrecen irányította a játékot, de a mezőnyfölényét nem tudta helyzetekre váltani, főleg pontrúgásokból, beadásokból alakult ki veszély. Az eredmény tartására törekvő Loki ellen a Kaposvár a mérkőzés hajrájában teljesen váratlanul egyenlített, és ezzel minimális matematikai esélye még van a bennmaradásra, ugyanakkor nehéz helyzetbe sodorta a kiesés elkerüléséért küzdő hazai együttest.

OTP Bank Liga, 27. forduló: Debreceni VSC-Kaposvári Rákóczi FC 1-1 (1-0)

gólszerzők: Szabó B. (6.), illetve Borbély (87.)

sárga lap: Kinyik (17.), Kundrák (22.), Bódi (72.), illetve Ur (16.), Nagy R. (72.), Pogacsics (94.)

DVSC:

Nagy S. – Habovda, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi (Csősz, 46.) – Haris (Kusnyír, 13.), Tőzsér – Kundrák (Szécsi, 56.), Bódi, Szabó B. (Varga K., 55.) – Garba (Adeniji, 84.)

Kaposvár:

Pogacsics – Vacthler (Nagy J., 67.), Ur, Szabó A., Hadaró (Fodor, 80.) – Nagy T. (Csiki, 67.) – Palic (Balázs, 59.), Szakály, Trebotic, Nagy R. (Borbély, 80.) – Ádám