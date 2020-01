A triatlon lehet az új magyar pontszerző sportág a tokiói olimpián

A két kiemelten támogatott versenyzőnek idén több versenyen is szurkolhatunk, Bencének legjobban a tokiói olimpián, míg Csongornak június 6-án a Dnipro-ban megrendezésre kerülő U23 Triatlon Európa-bajnokságon, valamint augusztus 20-án az edmontoni U23 Triatlon Világbajnokságon.

„Évek óta elhivatottan támogatjuk a magyar sportot és nekem különösen sokat jelent, hogy idén a triatlon mellett döntöttünk, hiszen amatőr szinten én is űzöm ezt az összetett, kihívást jelentő sportágat.

„Megtiszteltetést jelent, hogy az E.ON nem csupán a Magyar Triatlon Szövetség támogatásában látott lehetőséget, de kiemelten segíti két fiatal versenyzőnket is. Bízom benne, hogy 2020-ban ez olyan lökést adhat a magyar triatlonnak, amelynek hatására több fiatal dönt úgy, hogy ezt a szép sportágat választja” – mondta el Dr. Bátorfi Béla, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke.

A mostani megállapodás értelmében az E.ON emellett a Magyar Triatlon Szövetség öt utánpótlás ranglista versenyének, továbbá az utánpótlás országos bajnokságnak is névadó támogatója lesz.

Utóbbira akár már a nyári olimpián is esély kínálkozik, Bicsák Bence, a jelenleg legmagasabban jegyzett magyar versenyző a sportág legjobb magyar eredményét érheti el Tokióban. Az olimpián a tíz közé várt sportoló mellett a korábbi junior világbajnok és U23-as korcsoportban világbajnoki ezüstérmes Lehmann Csongor felkészülését is segíti az energiacég.

További lendületet ad a Magyarországon is egyre népszerűbb triatlon fejlődésének, hogy együttműködési megállapodást kötött a Magyar Triatlon Szövetség az E.ON Hungária Zrt.-vel. A kiemelten a fiatalokat célzó támogatástól azt remélik, hogy megalapozza a sportág jövőbeni sikereit.