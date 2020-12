Az Újpest ötgólos meccsen győzte le az ZTE-t, elmozdult a kieső helyről a Honvéd

Az Újpest FC úgy győzte le 3-2-re a vendég Zalaegerszeget háromszor jutott egygólos előnyhöz, a vendégek pedig csak kétszer tudtak egyenlíteni, a Budapest Honvéd 2-1-re nyert az újonc Budafoki MTE otthonában.

Újpest FC-Zalaegerszegi TE 3-2 (1-1)

Az Újpest FC úgy győzte le 3-2-re a vendég Zalaegerszeget a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójából szerdára halasztott mérkőzésen, hogy háromszor jutott egygólos előnyhöz, a vendégek pedig csak kétszer tudtak egyenlíteni.

A kezdés után tíz percig az Újpest kezdeményezett, de a vendégek rendezték soraikat, és kiegyenlített mezőnyjátékkal folytatódott a találkozó, amely során a kapuk nem forogtak veszélyben. A játékosok mindkét oldalon inkább a védekezésre összpontosítottak, a támadásokra kevés energiájuk maradt. A 35. percben váratlanul, egy szöglet után Csongvai fejesével szerzett vezetést a házigazda, majd a 41. percben egy visszatámadás után a Banait megzavaró Könyves 17 méteres lövésével a vendégek is eredményesek tudtak lenni.

Zalai lehetőségekkel kezdődött a második félidő, amelynek közepén három perc alatt három gól született: Tallo kétszer is fejjel vette be a vendégek kapuját, miként közte Favorov is a hazait. Az utolsó húsz percben beszorult saját térfelére az Újpest – csupán néhány, igaz veszélyes kontrát vezetett -, de hiába támadott a ZTE, játékosai sokszor kapkodtak, pontatlanok voltak, így harmadszorra már nem tudott egyenlíteni a vendégcsapat. A 89. percben Favorov kapás lövését bravúrral védte Banai.

Az Újpest az ötödik győzelmét aratta a bajnoki szezonban, nyolcadik hazai fellépésén a harmadikat. A legutóbbi tizenegy, ZTE elleni összecsapásából a hetediket nyerte meg a lila-fehér gárda, három döntetlen és egy vereség mellett.

Budafoki győzelmével elmozdult a kieső helyről a Honvéd

A Budapest Honvéd 2-1-re nyert az újonc Budafoki MTE otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójából szerda estére halasztott mérkőzésen.

A Budafok nyeretlenségi sorozata immár nyolc bajnoki meccs óta tart, ebben az időszakban két döntetlen mellett ez volt a hatodik veresége, így az idény során először kieső helyre került a tabellán.

A Honvéd a mostani szezonban tizedik alkalommal került hátrányba, de most először tudott fordítani és győzni.

Budafoki MTE-Budapest Honvéd 1-2 (1-1)

Mindössze 35 másodperc telt el a mérkőzésből, amikor Kulcsár Kornél passzát követően Skribek Alen a hátráló védők között, 14 méterről a hálóba lőtt, így a házigazdák megszerezték a vezetést. Ezt követően nehezen lendült játékba a Honvéd, de utána már kiegyenlített volt a mérkőzés. Bár kapura lövéssel csak a kispestiek próbálkoztak, nem jártak sikerrel, egészen az első félidő hosszabbításáig. Akkor Ivan Lovric a tizenhatoson belül a földre került Marko Nikolic szorításában, a megítélt büntetőt pedig Gazdag Dániel váltotta gólra, ezzel egyenlítettek a vendégek. A BMTE szerb hátvédje nem kapta meg második sárga lapját az esetért, a szünetben pedig lecserélte őt Csizmadia Csaba vezetőedző.

A második félidő elején változatos volt a játék, majd inkább a Budafok kezdeményezett, egy gyors ellenakció végén mégis a Honvéd jutott vezetéshez, miután Traoré passzából Balogh Norbert volt eredményes. A hátralévő időben rendületlenül próbálkoztak az egyenlítéssel a hazaiak, de számottevő gólhelyzetet nem tudtak kidolgozni.