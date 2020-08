Bizonytalanságban rajtol az új kézilabda-szezon

A magyar szövetség (MKSZ) március 13-án felfüggesztette az előző szezon küzdelmeit, majd április 9-én helyezések megállapítása nélkül befejezettnek nyilvánította a bajnokságokat.

A férfi élvonalban sem hirdettek bajnokot, illetve kiesőket, ám a Váci KSE és a Mezőkövesdi KC anyagi okok miatt nem vállalta az indulást, így a másodosztály nyugati csoportjából a Veszprém-Felsőörs, keletről pedig a Ceglédi KKSE mégis feljutott.

Az MKSZ múlt héten szerdán jelentette be törekvését, hogy a fordulók sűrítésével decemberig a tervezettnél több mérkőzésre kerüljön sor a férfi és a női bajnokságban. A hírek szerint a kezdeményezést az NB I-es ligán keresztül a klubok többsége is támogatja, ám hivatalos tájékoztatás még nem látott napvilágot az ügyben, vagyis az új idény úgy rajtol el pénteken, hogy nem tudni, milyen lesz az ütemterv.

A lebonyolítás változatlan: a 14 csapat körmérkőzéses rendszerben játszik 26 fordulót – az első meccset pénteken a Veszprém játssza a Budakalásszal -, majd az alapszakasz első és második helyezettje vívja a döntőt.

December közepe és január vége között elméletileg szünetel a bajnokság a januári, egyiptomi világbajnokság miatt.

A bizonytalanság közepette is nagy meglepetést jelentene, ha nem a Veszprém, a Szeged és a Tatabánya végezne az első három helyen a szezon végén.

A veszprémiek kerete idén nyáron is átalakult némileg: Sterbik Árpád visszavonult és a csapat kapusedzője lett, és a meghatározó emberek közül Dragan Gajic, Borut Mackovsek, illetve Mirsad Terzic is távozott. Visszatért a balátlövő Ligetvári Patrik, és érkezett még a spanyol kapus, Rodrigo Corrales, a spanyol jobbátlövő, Jorge Maqueda, az orosz jobbátlövő, Danyiil Siskarjov, valamint a dán balátlövő, Nikolaj Markussen.

A csapat meglepően gyenge eredményeket ért el a felkészülés eddigi szakaszában:

a Tatabányától 33-31-re, a lengyel Lomza Vive Kielcétől 32-29-re kikapott, a Balatonfüreddel 26-26-os döntetlent játszott, a Gyöngyöst pedig 41-30-ra legyőzte. A veszprémiek vasárnap 17 órától a német THW Kiel ellen játsszák utolsó edzőmeccsüket.

A Tatabánya elleni vereség után David Davis vezetőedző azt mondta, a játékosok kondíciójával nincs probléma, mindenki jó formában van, elégedett az edzéseken mutatott munkával, és az újonnan csatlakozott öt kézilabdázó beépítése is jól halad. A kudarcot meglátása szerint a lelketlen játék okozta, ami egyáltalán nem hasonlított arra, amit a közös munka során tapasztalt.

Szegeden kevesebb változás történt: távozott Jorge Maqueda és Alen Blazevic, érkezett a szlovén balátlövő Borut Mackovsek a Veszprémtől, valamint a jobbszélső Kecskés Dániel a NEKA-tól.

„Gyakorlunk egy teljesen új védekezési stílust, ennek az elsajátítása is szépen halad, ám a tökélesítése sok időt vesz igénybe. Mindenre készülünk, így a meccseken kialakuló speciális helyzetekre is” – nyilatkozta Juan Carlos Pastor vezetőedző. A spanyol mester hozzátette, az a céljuk, hogy minden meccsen magas szinten teljesítsenek, függetlenül attól, ki van éppen a pályán.

„Az a legfontosabb, hogy a védekezésünk stabillá váljon, így egyszerű gólokat is tudjunk szerezni. Törekednünk kell arra is, hogy ne legyen labdavesztésünk, és javulnunk kell a visszarendeződésben. A koncentráció fontos, fegyelmezettnek kell lennünk minden helyzetben” – magyarázta.

Csapata mind a négy felkészülési találkozóját megnyerte: a Dabast 38-25-re, az Orosházát 43-27-re, a horvát RK Nexe együttesét pedig előbb 33-28-ra, majd 31-24-re győzte le.

Tatabányán már májusban kijelentették, a korábbinál szűkebb kerettel is a harmadik hely elérése a céljuk. A jelentősen átalakult keretből távozott Milos Vujovic, Dénes János, Vladimir Vranjes, Borbély Ádám, Szász András, Borzas Uros, Pásztor Ákos, Vitalij Komogorov, Holpert József, Deményi Xavér és Marko Davidovic is. Érkezett a balátlövő Zdolik Bence, a beálló Debreczeni Dávid, a balszélső Sunajko Stefan, a jobbszélső Hornyák Bence, a balszélső Molnár Balázs, valamint két kapus, a lengyel Piotr Wyszomirski és a szlovák Martin Konecny. A jelek szerint Vladan Matics vezetőedző remekül halad a csapatépítéssel, hiszen együttese a Veszprém mellett a lengyel Kielcét (28-27), a Budakalászt (35-29) és a Dabast (31-23) is legyőzte edzőmeccsen.

A férfi NB I mezőnye: Balatonfüredi KSE, Budakalász, Ceglédi KKSE, Csurgói KK, Dabasi KC VSE, Ferencvárosi TC, Grundfos Tatabánya KC, HE-DO B.BRAUN Gyöngyös, MOL-Pick Szeged, Orosházi FKSE-Linamar, SBS-Eger, Sport36-Komló, Telekom Veszprém, Veszprém-Felsőörs

Forrás: MTI