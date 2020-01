Csúcskísérletre készül Csécsei Zoltán

A csúcskísérletre – amelyben „kísérni” is lehet a sportolót a mellette elhelyezett futópadon – Újpesten kerül sor a Springday Health Clubban, az eseményről internetes közvetítés is lesz.

kezdetben 13 fokot állítanak be a csúcskísérlet félidejéig, utána ahogy lassul, fárad a sportoló, egyre melegebb lesz a teremben.

A kísérlethez egy hitelesített, tanúsítvánnyal rendelkező padot szállítanak a helyszínre, amelynek a hagyományos szalagos megoldás helyett lamellái lesznek: ez az aszfalthoz, vagy a hideg rekortánhoz hasonló érzést kelt használat közben. A közlemény szerint ez biztosabb felületet jelent, ugyanakkor gazdaságosabb futást is lehetővé tesz, mert nem kell olyan magasra emelni a lábat futás közben.