Édes teherrel a vállán játszik majd a válogatott a Puskásban

E héten azt kérdeztük olvasóinktól, mit várnak a magyar nemzeti együttestől a hazánkban is rendezésre kerülő Európa-bajnokságon. Az biztos, hogy csalódás nem lehet a vége.

Rossi fiai először idegenben verték Bulgáriát 3-1-re, majd itthon sikerült Izlandot is egy hatalmas hajrával két vállra fektetni, hogy történelmünkben először két egymás után megrendezésre kerülő Eb-n is ott lehessen a válogatott. Ezzel a 2-1-es sikerrel biztossá vált, hogy a 2021-es kontinensviadalon a Franciaország, Németország, Portugália hármas mellé negyedikként még csatlakozik Magyarország az F jelű csoportban. Ezt, azt hiszem még egy világbajnokságon is nyugodt szívvel nevezhetnénk halálcsoportnak, és ezek után megkockáztatom – bár nem nagyot kockáztatok –, hogy nincs olyan honfitársunk aki továbbjutást vár el Szoboszlaiéktól.

Szavazóink legnagyobb része úgy látja, hogy a lényeg a tisztes helytállás, amiben a közönség is segíteni fog. A jegyeket már akkor elkapkodták a meccsekre, amikor még látótávolban sem volt az Eb-részvételünk, így viszont 12. emberként a magyar szurkolósereg is a pályán lehet a fiúkkal. A három meccsből ugyanis kettőt is az új Puskásban játszik a nemzeti csapat, majd csak a németek elleni találkozóra kell Münchenbe utazni. A srácok pedig az utóbbi hetek játékát tekintve tisztesen helyt is fognak állni, persze jövő nyárig még sok víz lefolyik a Dunán. (Ahogy a magyar válogatott, úgy pl. a német is alakulóban van, a spanyolok egy hatossal küldték haza a Nationalelfet a Nemzetek Ligájában.)

Szavazóink picit több mint 20%-a arra adta le a voksát, hogy kikaphatunk, de ezt a sikert már senki sem veszi el tőlünk. Ez némiképp csatlakozik az előzőekben leírtakhoz; az, hogy a válogatott ilyen munkával, ennyi átszervezéssel, koronavírussal, sérülésekkel nyújtott egy magabiztos teljesítményt – mert néhány hibától eltekintve végre kimondhatjuk, hogy magabiztos teljesítmény nyújtott – az igenis sikernek számít, és ezt a kijutást most tényleg megérdemelték Rossi fiai. Ha ezen az úton halad tovább (és miért ne haladna?) a nemzeti gárda, még a közeljövőben okozhat meglepetéseket.

Szép számmal érkeztek szavazatok arra a válaszlehetőségre is, hogy őrült hangulat várható, és mindenki focidrukker lesz, mint 2016-ban. Azt szerintem senkinek nem kell felidézni, hogy pár éve, hogy őrült meg az ország a válogatott Eb-csoportos szereplését láttán. Akkor is kvázi az esélytelenek nyugalmával léptek pályára a fiúk, majd jött egy 2-0-s győzelem az osztrákok ellen, majd két döntetlen, egy az izlandiakkal, egy a portugálokkal, és már csoportelsőként vártuk a nyolcaddöntőt. Akkor még az is focidrukker lett, aki nem szereti a focit, a körúton még a fákról is emberek lógtak a nagy ünneplésben. Na, ha sikerül megrendezni az Eb-t, és a koronavírus nem szól közbe – amiért a szavazók 13%-a is imádkozik –, akkor minden bizonnyal nemcsak hasonló, hanem ennél nagyobb ünnep várható. Hazánkban Eb, a magyar csapat részvételével, plusz eltaposott koronavírus együtt? Nem tudom ebbe valaki bele gondolt-e már, de a 2000-es jubileumi szilveszter szerintem a kanyarban nem lesz ehhez képest.