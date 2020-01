Gulyás István: a félénk hozzáállással volt a baj

A pénteki, malmői találkozó első félidejében jelentős különbség volt a két csapat között, a legutóbbi két világbajnokságon ezüstérmes skandinávok sokkal gyorsabban és pontosabban játszottak támadásban, sokkal hatékonyabban védekeztek, és a 18. percben már 15-5-re vezettek.

– nyilatkozta Gulyás István szövetségi kapitány.

Hozzátette, nem erre számítottak, és a játékosok némileg meg is zavarodtak, taktikailag nem azt csinálták, amit kellett volna, szűken játszottak, középen tömörültek.

„Nem ez volt a terv. Szét akartuk húzni a védőfalat egy kicsit, hogy Bánhidi Bence kikerüljön az egyes és a kettes védő közé, a két szélsőhöz és a kisebb testű kettes védőhöz, de elbizonytalanodtunk” elemezte az első felvonásban látottakat az edző.

Felidézte, hogy voltak pontatlan lövések, több visszapattanó labdánál is pechjük volt a magyaroknak, de hangsúlyozta, hogy a labda mindig ahhoz pattan, aki egy kicsit jobban koncentrál.

„A három csoportmeccs után jött egy kis leeresztés, egy kis nyugalom. Ez is a mi arcunk, ezt is kezelni kell, ezen is dolgozni kell. Életet kell lehelni a fiúkba, és újra el kell vetni a fejekben, hogy ezeket a bónuszmeccseket úgy éljük meg, mint a mostani második félidőt. Akkor nem lesz problémánk”